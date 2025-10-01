‘Pedimos por favor’: Emiliano Díaz convoca o torcedor do Internacional

O empate em 1 a 1 com o Corinthians, diante de pouco mais de 12 mil pessoas no estádio Beira-Rio, foi sentido pela comissão técnica do Internacional. Tanto que a coletiva de Ramón e Emiliano Díaz foi recheada de sinceridade. Entre reconhecimento de erro, pela substituição de Alan Patrick, e explicações sobre escalação e substituição, Emiliano pediu "por favor", ao convocar o torcedor para o jogo contra o Botafogo. Confira a coletiva completa:

A partida de sábado (4), válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem importância crucial para o Colorado. Com o resultado de quarta-feira (1º), o Alvirrubro ficou com 29 pontos, seis à frente do Juventude, primeiro time do Z4.

Do 4-3-1-2 ao 3-5-2

O treinador Ramón Díaz começou a entrevista explicando a mudança de esquema entre o primeiro, quando começou no 4-3-1-2, e o segundo tempos, que passou para o 3-5-2:

– Consideramos que nas circunstâncias. Os laterais deles eram bem profundos, precisávamos que os nossos também fossem. Não fomos tão contundentes, mas conseguimos equiparar.

Admissão de erro

Depois, o filho e auxiliar falou da substituição de Alan Patrick e admitiu o erro:

– Foi um erro nosso. Alan não tinha que sair. Temos que nos corrigir também. É normal. Estamos há pouco tempo aqui. No jogo anterior [quando o camisa 10 saiu no segundo tempo contra o Juventude] foi físico. Nesse foi um erro nosso.

'Temos que melhorar tudo'

Os argentinos voltaram a ser perguntados sobre o que precisa ser trabalhado para melhorar o time. Sincero como no sábado passado, Emiliano foi direto:

– Tudo! Se estivesse tudo certo, não precisaríamos estar aqui. Temos que melhorar em todos os setores. Esse tipo de gol, o Inter já toma a bastante tempo. Na criação do jogo também temos que seguir trabalhando. Já falei que não é desculpa. Temos que trabalhar e tratar de conseguir resultados o mais rápido possível.

O pedido à torcida

Depois do pai elogiar Luis Otávio como primeiro volante e explicar a razão de Mercado ter ficado no banco no primeiro tempo – alegando administração de esforços –, Emiliano falou da necessidade da torcida abraçar o time, mesmo na situação difícil em que se encontra.

– Sabemos da situação do clube. Mas o único caminho é estarmos todos juntos. A comissão, a diretoria, os jogadores, a imprensa. Mas, sobretudo, a torcida. `Precisamos que estejam perto de nós. Mais adiante, são não der certo, que nos cobrem. Pedimos por favor, que lotem o Beira-Rio no sábado. Precisamos dos torcedores – convocou o auxiliar técnico.