Os Díaz parabenizam os jogadores e torcida do Internacional

Diferentemente das últimas coletivas do Internacional, a entrevista após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi bem mais tranquila. O técnico Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz fizeram questão de parabenizar os jogadores, bem como a torcida. Na partida do começo da noite deste sábado (4), o Colorado jogou bem, teve gols de Alan Patrick e Vitinho, em jogadas bem trabalhadas, e viu sua torcida cantar o tempo todo. Confira a coletiva na íntegra:

Com a conquista dos três pontos, o Colorado foi a 32 pontos, sete à frente do Vitória (25), primeiro time da zona de rebaixamento, e que só entra em campo neste domingo (5), contra o Vasco, em São Januário.

Agradecimentos aos jogadores e à torcida

Em meio a explicações sobre a mudança no esquema tático – que trocou do 4-3-1-2 para o 3-5-2 –, Ramón e Emiliano Díaz fizeram questão de agradecer o grupo de atletas e à torcida presente. Primeiro foi o pai que falou:

– Se não tivéssemos a qualidade e a inteligência dos jogadores seria muito difícil de funcionar. Os jogadores são os fundamentais disso. Em um momento tão complicado e difícil, temos que lhes dar parabéns. A eles e a toda a torcida que nos acompanhou. Agradeço a todos.

Depois, o filho:

– Agradecemos ao grupo por poder trocar [o esquema] e dar certo. Se o grupo não acerta de nada serve. Eles estão sofrendo mais de que ninguém. Eles mereciam mais do que ninguém [a vitória]. Foi um alívio muito grande.

A explicação sobre o esquema

Em meio aos agradecimentos, os dois explicaram algumas escolhas que fizeram para a partida. A primeira, foi sobre a escolha do sistema tático. Contra o Fogão, o Alvirrubro entrou com três zagueiros, Vitão, Gabriel Mercado e Juninho, com o argentino na sobra.

– Queríamos montar uma solidez. Primeiro defensivamente, para que a equipe tivesse confiança, isso era muito importante. Se não tivéssemos a qualidade e a inteligência dos jogadores seria muito difícil de funcionar. Os jogadores foram os fundamentais disso.

Emiliano completou:

– No futebol você tem que se adaptar às circustâncias de cada jogo. E também à equipe que você tem. Somos um corpo técnico que sempre se adapta ao que o time tem. Não temos um esquema fixo nosso. Hoje tentamos isso porque teríamos que romper muito por fora e ter diagonais, como aconteceu.

Por fim, o auxiliar técnico ainda falou sobre a volta de Bruno Gomes ao time. A pergunta era sobre a utilização do camisa 15. Contra o Corinthians, ele entrou como lateral-direito, no lugar de Aguirre. Contra o time carioca, no de Thiago Maia, no meio.

– Se você tem um jogador que pode fazer duas posições e faz bem, tem que agradecer. E ele joga nas duas do mesmo jeito. Dependendo do momento que a gente precise, sabemos que ele pode nos dar muito. Vamos usar nas duas.