Alan Patrick: ‘Nem sempre acontece de marcar três gols’

Após marcar os três gols na goleada e 3 a 0 sobre o Atlético Nacional-COL, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o meia do Internacional Alan Patrick saiu de campo levando a bola do jogo para casa. Até fez uma selfie para publicar nas redes sociais do clube. Na zona mista, levando a redonda e o troféu de melhor do jogo nas mãos, o camisa 10 disse viver “um momento muito especial” e acrescentou que “nem sempre acontece de marcar três gols”. E estava certo. Com a camisa rubra, foi a primeira vez.

Dois dos gols de Alanpa, como é carinhosamente pela torcida, foram de pênalti. Cobrados, no entanto, com muito talento. No primeiro, à meia altura, do lado esquerdo, com Ospina caindo para o direito. No outro, bateu rasteiro, quase no meio do gol. O camisa 1 colombiano caiu para o lado esquerdo. No terceiro gol, o 10 apareceu no meio da área, como centroavante, só tendo trabalho de encostar para o fundo das redes a bola cruzada por Aguirre após tabela com Bruno Tabata.

– Individualmente é um momento especial. Nem sempre acontece de fazer três gols, ainda mais em uma noite de Libertadores, na nossa casa. Vai ficar guardado na memória – comentou, com uma das bolas do jogo debaixo do braço.

Elogios a Roger Machado

Depois, falou do grupo ao ser questionado se esse era o melhor elenco com que já trabalhara:

– Acredito que onde passei tive a oportunidade de vencer com equipes que deram tudo de si, que trabalharam muito. E posso dizer que nosso grupo tem mostrado isso, que trabalha muito. Só assim, com muito trabalho e sacrifício a gente vai cumprir as metas.

E elogiou o técnico Roger Machado, que também havia elogiado seu capitão:

– É preciso ressalta o que o Roger vem fazendo, potencializando a qualidade de cada um no grupo.