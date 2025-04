Hat-trick de Alan Patrick impressiona jornalistas: ‘Melhor camisa 10 do Brasil’

Com hat-trick de Alan Patrick, o Internacional venceu o Atlético Nacional-COL por 3 a 0. Com o resultado, o Alvirrubro assumiu a liderança do Grupo F, pelos critérios de desempate. A vitória igualou série invicta de Roger Machado no ano passado, chegando a 16 jogos sem perder, com 11 vitórias e cinco empates.

Em grande fase, Alan Patrick teve seu desempenho elogiado por jornalistas. Um deles até o colocou como o melhor camisa 10 do Brasil na atualidade.

- Alan Patrick é o melhor camisa 10 do Brasil atualmente. A elegância, o dom, a visão de jogo na criação e a eficiência na definição. Joga demais!

Outros comentários na web sobre atuação de Alan Patrick pelo Internacional

O que vem pela frente

Agora o Internacional volta a pensar no Brasileirão. O elenco se reapresenta na manhã desta sexta (11), às 10h (de Brasília), com os jogadores que atuaram contra o Atlético Nacional-COL fazendo trabalho de recuperação e os demais participando de atividades físicas.

No sábado (12), o treino acontece no mesmo horário. Depois a delegação embarca em voo fretado para o Ceará, onde, às 20h de domingo (13), enfrenta o Fortaleza. Pela Libertadores, a equipe gaúcha volta a jogar no dia 22, contra o Nacional-URU, novamente no Beira-Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATLÉTICO NACIONAL-COL

2ª RODADA – FASE DE GRUPOS LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 10 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, no Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Alan Patrick (4’, 34' e 42'/2°T)

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick. Wesley (Bruno Tabata), Valencia (Rafael Borré) e Carbonero (Vitinho).

ATLÉTICO NACIONAL-COL (Técnico: Javier Gandolfi)

David Ospina; Román, Aguirre, William Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano, Zapata (Rivero) e Cardona (Sarmiento); Hinestroza, Morelos (Asprilla) e Viveros.