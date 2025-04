Internacional: cinco jogadores seguem no departamento médico

Há poucas horas da estreia na Copa Libertadores da América no Beira-Rio, o Lance! conseguiu informações sobre a situação dos lesionados. Cinco jogadores seguem no departamento médico do Internacional. Três deles, considerados titulares, ainda devem permanecer um bom tempo em tratamento, retornando possivelmente só depois da parada para o Mundial de Clubes, entre junho e julho.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Esses são o goleiro Sergio Rochet, o lateral-direito Bruno Gomes e o zagueiro Gabriel Mercado. O camisa um, sofreu fratura na mão esquerda no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, na abertura do Campeonato Brasileiro, e passou por cirurgia no dia 30. Só deverá ficar à disposição após o recesso das competições.

O lateral rompeu os ligamentos do joelho esquerdo ainda no confronto contra o Guarany de Bagé, na abertura do Gauchão. Já o zagueiro se recupera da mesma lesão de Gomes. Assim como o goleiro da seleção do Uruguai, os dois defensores só voltam no segundo semestre, ainda sem previsão de data.

Bruno Gomes está fora desde a estreia no Gauchão (Ricardo Duarte/SC Internacional)

Titular e reserva da zaga voltam antes

Outros dois nomes completam o grupo que está no DM. São os zagueiros Victor Gabriel e Juninho, titular e reserva da quarta-zaga. O garoto, que surpreendeu tornando-se parceiro de Vitão no Gauchão deve retornar antes, sofreu lesão muscular na coxa esquerda na final do Estadual, quando o Inter retomou a hegemonia. A tendência é que volte nos próximos jogos.

Já Juninho também sentiu o mesmo problema, na estreia na Libertados, quinta (3), contra o Bahia. O tempo de recuperação não foi divulgado, mas a estimativa mínima é de duas a três semanas.

A boa notícia é que Gabriel Carvalho e Bruno Tabata já treinam com o elenco. A recuperação dos dois foi completa. Tabata, inclusive, já foi relacionado para a partida contra o Atlético Nacional-COL, às 19h desta quinta (10), pela segunda rodada do torneio continental.