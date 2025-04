Alan Patrick e Internacional pensam em ampliar vínculo

O meia Alan Patrick e Internacional pensam em ampliar o vínculo. O camisa 10 tem contrato até o final de 2026 e revelou em entrevista no YouTube querer permanecer em Porto Alegre e no Beira-Rio. Já por parte do Colorado, o Lance! apurou que a ideia é avaliada positivamente nos bastidores. A partir da declaração do jogador, as conversas sobre a questão devem ser ampliadas.

O desejo do atleta de 33 anos foi revelado em conversa com o ex-atacante colorado Rafael Sobis, no programa 4D Esportes, do canal 4D TV, do próprio ex-jogador, logo depois de um vídeo do presidente Alessandro Barcellos. Primeiro o dirigente teceu elogios e profetizou:

– [Alan Patrick] tem uma carreira brilhante, e que aqui no Internacional vai nos ajudar muito. Alan é muito importante para nós. Será e continuará sendo. Vida longa ao Alan Patrick no Internacional.

“Estou muito feliz aqui”

Depois, provocado por Sobis se quer ficar, Alanpa, como é chamado pela torcida, respondeu:

– Quero. Estou muito feliz aqui. Estou feliz na cidade. Minha família está feliz. A torcida me acolheu de forma especial.

O 10 acrescentou que “todas as partes têm que pensar igual”. De acordo com fontes do clube, o Alvirrubro estuda um projeto de longo prazo, no qual Alan Patrick continue como referência e líder do grupo.

Nova passagem começou em 2022

Depois de uma passagem pelo Beira-Rio entre 2013 e 2014, o jogador voltou em abril de 2022, vindo do Shaktar Donetsk, escapando da Guerra na Ucrânia. Rapidamente tornou-se titular inquestionável e referência da equipe. Além disso, o meia passou a ser considerado uma liderança positiva do vestiário.

A comissão técnica do técnico Roger Machado e a direção avaliam ainda que, pelo seu profissionalismo e estilo de jogo, Alan Patrick deve ter condições de atuar em alto nível mesmo após os 35 anos, idade que terá quando expirar o seu atual contrato com o clube.