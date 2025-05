A semana do ano para o Internacional

Desta quinta-feira (22) até a próxima (28), o Internacional tem o que pode ser chamada de “a semana do ano”. Aquela que pode definir o que o restante da temporada destinará ao time do Colorado. Nesses sete dias, o Alvirrubro terá partidas para garantir vaga nas oitavas do de final na Copa do Brasil e na Libertadores da América, além de jogo para se distanciar da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O futuro do clube nas competições, bem como p do técnico Roger Machado no comando da equipe, depende destes enfrentamentos. O planejamento inicial sempre foi não priorizar competições e dar importância igual aos três torneios. O calendário que impôs uma maratona de 29 jogos em 65 dias, porém, acabou afetando o desempenho da equipe e fazendo de maio um mês decisivo.

Na Copa do Brasil

Nesta quinta (22), às 19h (de Brasília), em Florianópolis, o Internacional tem o primeiro “confronto do ano” na semana. O confronto contra o Maracanã-CE, no estádio Orlando Scarpelli, define a passagem à próxima fase da Copa do Brasil. O Colorado tem vantagem, já que venceu na ida por 1 a 0.

O placar magro, porém, deixa a equipe em alerta. Mesmo assim, alguns jogadores devem ser poupados, como Aguirre, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley. Além da vaga, a classificação para a próxima fase vale R$ 3.638.250 nos cofres alvirrubros.

No Brasileirão

Às portas da zona de rebaixamento – um ponto à frente da primeira equipe do Z4 –, o Inter vai a Recife enfrentar o Sport, lanterna na competição. Se não vencer na Ilha do Retiro, domingo (25), às 16h, corre risco de terminar a rodada entre os últimos quatro e, assim, iniciar a sempre difícil busca para escapar da condição. Além, claro, de gerar uma forte crise.

Mesmo ante a situação e com outro jogo decisivo no meio da próxima semana, é possível que Roger Machado volte a preservar jogadores devido à longa viagem - são 5.922km ida e volta. Há a possibilidade de retorno do atacante Vitinho. Afastado desde 29 de abril, por conta de uma fratura na mão esquerda, o camisa 28 deve ficar ao menos no banco.

Na Libertadores

No dia 28, no Beira-Rio, tem “a partida das partidas do ano”. O jogo com o Bahia, às 19h, define a segunda vaga do Grupo F da Libertadores – a outra já está nas mãos do Atlético-COL. O Alvirrubro depende apenas de si para ir adiante.

Se empatar ou vencer, o Colorado passa para as oitavas de final. Se perder, irá para a repescagem da Sul-Americana. Como o enfrentamento tem ares de decisão, Roger Machado deve mandar a campo todos os que estiverem em condições.