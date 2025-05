Gabriel Mercado passa a treinar com o grupo do Internacional

Os treinos desta semana trouxeram uma boa notícia para o Internacional! O zagueiro Gabriel Mercado voltou a trabalhar com o restante do grupo. Afastado desde setembro por conta de uma lesão no joelho esquerdo desde o quatro trimestre do ano passado, o argentino deve ficar à disposição do técnico Roger Machado para jogar após o Mundial de Clubes, que vai de junho a julho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Conforme informação divulgada pelo Colorado, que saudou a nova etapa dos trabalhos nas redes sociais, Mercado está em processo de retreinamento, com inserções progressivas em trabalhos específicos.

Zagueiro rompeu ligamento

O camisa 25 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, em 22 de setembro. De acordo com o protocolo adotado pelo Departamento Médico alvirrubro, este tipo de lesão tem tratamento de cerca de nove meses.

continua após a publicidade

Assim, como a cirurgia ocorreu no começo de outubro, o prazo final para conclusão da terapia seria junho deste. A análise interna é de que o atleta de 38 anos está respondendo bem ao tratamento fisioterápico e físico.

Conforme apurou o Lance!, essa nova fase do trabalho, com treinos no campo junto com o restante do elenco, será decisiva para que o atleta possa recuperar ritmo de jogo. A parada para o Mundial de Clubes, em junho, será mais uma aliada para que defensor volte.

continua após a publicidade

Contrato vai até dezembro

No início deste ano, o Inter divulgou a ampliação do contrato com Mercado até dezembro deste ano. Como estava no DM, a renovação era assegurada por lei.

O zagueiro argentino está no Inter desde 2021 e, neste período, já disputou mais de cem partidas com a camisa colorada.