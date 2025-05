As dúvidas do Internacional para enfrentar o Maracanã-CE

Pensando também no Campeonato Brasileiro, onde está a um ponto da zona de rebaixamento, e na Libertadores da América, onde depende de um empate com o Bahia para se classificar, o técnico do Internacional, Roger Machado, projeta preservações para enfrentar o Maracanã-CE, nesta quinta-feira (22), pela Copa do Brasil. Além disso, Anthoni pode desfalcar o time. O goleiro teve uma lesão na região das costelas diagnosticada.

No empate em 1 a 1 com o Mirassol, domingo (18), no Beira-Rio, o treinador já havia poupado jogadores. No jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro, Fernando e Victor Gabriel sequer foram relacionados. Os dois voltam nesta quinta.

Quem deve ficar de fora

Como venceu a partida de ida por 1 a 0, o Colorado depende apenas de um empate. Por isso, a tendência é que o time que vá a campo no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, tenha pelo menos quatro preservações. Como atuou em 25 dos 27 dos jogos, o mais cotado para ficar de fora é o lateral-direito Braian Aguirre.

A nove jogos sem deixar o time, outra opção para ser poupado é o atacante Wesley. Alan Patrick e Bruno Henrique, que têm demonstrado esgotamento ao final das partidas, também podem ficar de fora.

Dúvida no gol

Enquanto isso, o goleiro Anthoni virou dúvida. Conforme apurou o Lance!, o camisa 24 sofreu uma lesão na região das costelas no treino de sexta (16). Mesmo assim, atuou contra o Mirassol. Com o incômodo, realizou exame de imagem na segunda (19).

O Alvirrubro ainda não confirma, mas a informação é de suspeita de fratura. Como, porém, ele já jogou no sacrifício contra o Leão, deve ser mantido no time até a parada para o Mundial de Clubes, em junho.

Seu reserva imediato é Ivan, que ainda não atuou em 2025. O terceiro goleiro é a promessa Kauan Jesus. Sergio Rochet ainda se recupera na fratura de um dedo da mão esquerda, ocorrida na estreia no Brasileirão, em 29 de abril, no 1 a 1 com o Flamengo.

Assim, Roger Machado deve mandar o Inter a campo com Anthoni (Ivan); Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick (Óscar Romero); Gustavo Prado e Ricardo Mathias.