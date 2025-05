Maracanã-CE x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Internacional vive mais uma "noite do ano" nesta quinta-feira (22). Com objetivo de se classificar às oitavas da Copa do Brasil, o Colorado vai a Florianópolis para enfrentar o Maracanã-CE, no estádio Orlando Scarpelli, às 19h (de Brasília) – time cearense vendeu o mando de campo. A equipe do técnico Roger Machado garante a vaga com um empate. O confronto terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere (ambas TV fechadas).

No jogo de ida, o Alvirrubro venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Prado, aos 47 do segundo tempo. Durante toda a partida, o Inter teve dificuldades para furar a retranca alveceleste. Tanto que fez 76 cruzamentos, um recorde nacional.

Como chegam Internacional e Maracanã

Pensando também no Campeonato Brasileiro, onde está a um ponto da zona de rebaixamento, e na Libertadores, onde ainda precisa ao menos empatar com o Bahia para se classificar, Roger Machado deve poupar na partida contra o Maracanã. Os mais cotados para serem preservados são Aguirre, Alan Patrick e Wesley.

A equipe comandada pelo técnico Junior Cearense quer aprontar e garantir mais R$ 3.638.250 do prêmio da classificação à próxima fase. Em caso de vitória simples do Maracanã, a partida vai para os pênaltis. Para se classificar, o Alveceleste precisa vencer por dois gols.

Gustavo Prado comemora gol aos 47 da etapa final (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

As estatísticas de Maracanã e Internacional

Na maratona de 29 partidas entre o dia 29 de abril e 1º de junho, o Internacional acumula 15 jogos por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Ao todo, soma cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas.

O time cearense vem de uma sequência de duas derrotas na Série D do Brasileirão – por 1 a 0 para o Altos-PI e por 3 a 2 para o Parnahyba-PI – e ocupa a sexta posição no Grupo A2, com cinco pontos. No torneio nacional, os cearenses somam cinco confrontos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Wendel dá trabalho a Óscar Romero na partida de ida (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Quanto custam os ingressos para Maracanã x Internacional

As entradas para o duelo custam a partir de R$ 138 a inteira. Este é o valor cobrado para os setores B, D e E do Scarpelli, que ficam localizados atrás dos gols do estádio. Nesses espaços, os colorados também poderão optar pela compra de ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, pelo valor de R$ 79. Os colorados podem comprar as entradas no site do clube.

Tudo sobre o jogo Maracanã-CE x Internacional, pela Copa do Brasil (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

MARACANÃ-CE X INTERNACIONAL

3ª FASE – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MARACANÃ-CE: Rayr Miller; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; João Carlos, Wilker Souza, Michel Pires e Rogério; Davi Torres e Bravo.

INTERNACIONAL: Anthoni (Ivan); Aguirre (Nathan), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley (Gustavo Prado) e Ricardo Mathias.