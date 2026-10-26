Veja gol em Coritiba x Grêmio: Braithwaite marca no fim
Após sete partidas sem vencer, Tricolor gaúcho conquista primeiro triunfo como visitante
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 21:35
O Grêmio venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta segunda-feira (26), no Couto Pereira, e encerrou um jejum de sete jogos sem vitória. O resultado também marcou o primeiro triunfo do time gaúcho como visitante no Campeonato Brasileiro.
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Aos 46 minutos da segunda etapa, Braithwaite, de cabeça! Krovinovic cobra escanteio curto para Amuzu. O atacante cruza, e o dinamarquês abre o placar nos acréscimos.
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Veja o gol:
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