Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Renato critica formação do elenco do Grêmio: 'Vem alguém, lero-lero no ouvido, traz'

Treinador diz que clube trouxe jogador 'nove quilos acima do peso'

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 20:07
Favorite o Lance! no Google
Renato Gaúcho orienta jogadores do Grêmio durante jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão
Renato Gaúcho voltou a criticar a formação do elenco tricolor (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O técnico Renato Gaúcho voltou a criticar a formação do elenco do Grêmio neste domingo (18). Uma semana após reclamar do excesso de estrangeiros do time, o treinador disparou mais uma vez contra a diretoria do clube por montar um grupo que, em sua avaliação, tem jogadores que "ninguém nunca tinha ouvido falar". As declarações foram dadas após o tricolor gaúcho ser goleado em casa para o Cruzeiro, resultado que mantém o Grêmio na antepenúltima colocação do Brasileirão Série A.

— No momento em que você monta um grupo você tem que saber os jogadores que está trazendo. A posição, ver quantos gols fez, ver quantos jogos fez, ver quantas lesões têm, ver como foi, ver como é a carreira dele, ver como é o currículo do jogador. Você não pode escutar o nome do jogador e buscar, independente da qualidade técnica dele — considerou Renato Gaúcho, em coletiva de imprensa concedida na Arena do Grêmio.

continua após a publicidade

Na sequência, sem citar nomes, ele fez críticas às contratações do clube na temporada, que teriam sido feitas sem levar em conta os critérios técnicos que mencionou.

— Vem alguém, lero-lero no ouvido, "ah, traz". Começaram a trazer, estão aí, um monte de jogadores. Ninguém nunca tinha ouvido falar, estão aí. É assim que se faz um grupo? Não se faz um grupo dessa forma. Eu costumo dizer que a conta chega. Ela está chegando.

continua após a publicidade

Segundo Renato, "um jogador veio para o Grêmio com nove quilos acima do peso". Ele não citou o atleta, mas disse que "é bom jogador" e que atualmente está "muito bem". 

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio
Renato Gaúcho ainda não venceu desde que voltou ao comando do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Minutos antes, Renato Gaúcho retrucou um repórter que apontou que o Grêmio estaria pior do que antes da chegada do treinador — foram cinco jogos, com duas derrotas e três empates, incluindo a derrota por 3 a 2 para o Botafogo, na qual Renato atuou como auxiliar de Felipão.

continua após a publicidade

— Você (repórter) está falando um monte de besteira. Você veio aqui para quê? Para agitar o ambiente, pelo jeito. Está pior o ambiente? Tem certeza que está pior? Você sabe do jeito que eu encontrei o clube? Você sabe o jeito que deixaram o clube? Você sabe o quanto eu tive que corrigir nestes dias, desde que eu cheguei, sem ter tido muito tempo para corrigir? — indagou o técnico gremista.

Para Renato Gaúcho, o Grêmio está melhor desde que ele assumiu o comando do time, há cerca de um mês.

— Eu tenho minha autocrítica. O Grêmio melhorou em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Agora, varinha mágica ninguém tem.

Sobre a derrota deste domingo, Renato considera que a equipe fez um bom primeiro tempo, mas que falhou em todos os gols do Cruzeiro.

— O primeiro tempo estava controlado, estava bom para a gente. Eu alertei no intervalo, tomem cuidado, o Cruzeiro vai vir pra cima, eles não têm nada a perder, se perder de três, quatro ou cinco não vai fazer diferença, eles precisam da vitória, já que estão brigando na ponta de cima da tabela, por uma vaga na Libertadores. Só que infelizmente tomamos um gol com dois, três minutos. E aí teve um abatimento.

continua após a publicidade

O treinador do Grêmio também garantiu que irá multar o zagueiro Kannemann pela expulsão no segundo tempo.

— Jogador de futebol só entende quando você mexe no bolso dele. 

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogador comemora o terceiro gol contra o Grêmio.

Futebol Nacional

Kaio Jorge faz três gols, Cruzeiro vence o Grêmio e entra no G4

Há 2 horas
Kaio Jorge comemora hat-trick contra o Grêmio

Cruzeiro

Veja gols em Grêmio x Cruzeiro: Raposa vira com hat-trick de Kaio Jorge

Há 2 horas
Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Cruzeiro

Futebol Nacional

Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 dia
Técnico do Grêmio orienta treino matinal no CT Luiz Carvalho, preparo para o Brasileirão 2026.

Cruzeiro

Cruzeiro enfrenta Grêmio em evolução ofensiva em 2026

Há 2 dias
Jogadores de Cruzeiro e Grêmio alinhados antes do amistoso no Mané Garrincha, Brasília.

Cruzeiro

Cruzeiro criou quase 80% a mais que o Grêmio nos últimos cinco jogos

Há 2 dias
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Futebol Nacional

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Há 2 dias
Mais LANCE!
Du Queiroz em ação pelo Sabah FK

Ex-Corinthians e Grêmio fala sobre saída e busca recomeço na Europa

Renato Gaúcho durante o Gre-Nal 455, disputado na Arena

Renato critica número de estrangeiros no Grêmio e cita Amuzu: 'Não fala português'

Grêmio e Internacional empataram em 1 a 1 pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Grêmio e Internacional empatam, e dupla Gre-Nal segue no Z-4

Vitinho abriu o placar em Grêmio e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Grêmio x Internacional: Vitinho e Wallace marcam

O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Grêmio e Internacional fazem 'Gre-Nal do Desespero' neste domingo

Mercado jogador do Internacional disputa lance com Kannemann jogador do Gremio durante partida no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil

Inteligência artificial crava resultado de Grêmio x Internacional

Monsalve atuando no Grêmio pela Recopa Gaúcha de 2025 (Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Grêmio sofre transfer ban da Fifa e não poderá registrar atletas

Alexandre Mendes e Renato Gaúcho

Auxiliar-técnico de Renato Gaúcho no Grêmio é preso em Porto Alegre

André Henrique comemora

Autor de gol em última vitória do Grêmio em Gre-Nais no Brasileiro, André Henrique relembra momento: 'Mágico'

Luis Eduardo em ação pelo Grêmio

Olympiacos tenta atravessar acordo do Grêmio com Shakhtar por Luis Eduardo

O técnico Renato Gaúcho na reestreia pelo Grêmio

Renato manda recado para Luís Castro após empate do Grêmio

Corinthians x Internacional - Memphis Depay

Risco de rebaixamento do Corinthians cresce, e Vasco respira; veja números

Kannemann abre o placar para o Grêmio contra o Remo

Veja gols em Remo x Grêmio: Kannemann e David Braga marcam