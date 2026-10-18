O técnico Renato Gaúcho voltou a criticar a formação do elenco do Grêmio neste domingo (18). Uma semana após reclamar do excesso de estrangeiros do time, o treinador disparou mais uma vez contra a diretoria do clube por montar um grupo que, em sua avaliação, tem jogadores que "ninguém nunca tinha ouvido falar". As declarações foram dadas após o tricolor gaúcho ser goleado em casa para o Cruzeiro, resultado que mantém o Grêmio na antepenúltima colocação do Brasileirão Série A.

— No momento em que você monta um grupo você tem que saber os jogadores que está trazendo. A posição, ver quantos gols fez, ver quantos jogos fez, ver quantas lesões têm, ver como foi, ver como é a carreira dele, ver como é o currículo do jogador. Você não pode escutar o nome do jogador e buscar, independente da qualidade técnica dele — considerou Renato Gaúcho, em coletiva de imprensa concedida na Arena do Grêmio.

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Na sequência, sem citar nomes, ele fez críticas às contratações do clube na temporada, que teriam sido feitas sem levar em conta os critérios técnicos que mencionou.

— Vem alguém, lero-lero no ouvido, "ah, traz". Começaram a trazer, estão aí, um monte de jogadores. Ninguém nunca tinha ouvido falar, estão aí. É assim que se faz um grupo? Não se faz um grupo dessa forma. Eu costumo dizer que a conta chega. Ela está chegando.

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Segundo Renato, "um jogador veio para o Grêmio com nove quilos acima do peso". Ele não citou o atleta, mas disse que "é bom jogador" e que atualmente está "muito bem".

Renato Gaúcho ainda não venceu desde que voltou ao comando do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Minutos antes, Renato Gaúcho retrucou um repórter que apontou que o Grêmio estaria pior do que antes da chegada do treinador — foram cinco jogos, com duas derrotas e três empates, incluindo a derrota por 3 a 2 para o Botafogo, na qual Renato atuou como auxiliar de Felipão.

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— Você (repórter) está falando um monte de besteira. Você veio aqui para quê? Para agitar o ambiente, pelo jeito. Está pior o ambiente? Tem certeza que está pior? Você sabe do jeito que eu encontrei o clube? Você sabe o jeito que deixaram o clube? Você sabe o quanto eu tive que corrigir nestes dias, desde que eu cheguei, sem ter tido muito tempo para corrigir? — indagou o técnico gremista.

Para Renato Gaúcho, o Grêmio está melhor desde que ele assumiu o comando do time, há cerca de um mês.

— Eu tenho minha autocrítica. O Grêmio melhorou em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Agora, varinha mágica ninguém tem.

Sobre a derrota deste domingo, Renato considera que a equipe fez um bom primeiro tempo, mas que falhou em todos os gols do Cruzeiro.

— O primeiro tempo estava controlado, estava bom para a gente. Eu alertei no intervalo, tomem cuidado, o Cruzeiro vai vir pra cima, eles não têm nada a perder, se perder de três, quatro ou cinco não vai fazer diferença, eles precisam da vitória, já que estão brigando na ponta de cima da tabela, por uma vaga na Libertadores. Só que infelizmente tomamos um gol com dois, três minutos. E aí teve um abatimento.

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O treinador do Grêmio também garantiu que irá multar o zagueiro Kannemann pela expulsão no segundo tempo.

— Jogador de futebol só entende quando você mexe no bolso dele.

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