Renato descarta pedido de demissão no Grêmio e cobra elenco

Após a derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro na Arena, Renato Portaluppi afirmou nesta segunda-feira (19) que não pediu demissão do Grêmio e seguirá no comando até o fim do Brasileirão. O clube estuda poupar titulares na Copa do Brasil para focar na luta contra o rebaixamento.

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Renato Gaúcho garante permanência no Grêmio e estuda poupar titulares na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O ambiente no Grêmio permanece tenso após o revés diante do Cruzeiro, com o técnico Renato Portaluppi demonstrando firmeza em sua decisão de permanecer no cargo e buscar a recuperação do time na Série A. Ele ressaltou que ainda acredita na possibilidade de reverter a situação complicada na tabela e que não cogitou entregar o comando da equipe à diretoria.

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Logo após o jogo, o clima no vestiário era de abatimento, com jogadores visivelmente desanimados. Renato conversou reservadamente com o presidente Odorico Roman e o departamento de futebol antes de cobrar duramente o elenco pelos erros cometidos em campo, enfatizando que ninguém pode desistir da luta pela permanência.

O treinador também criticou a gestão do clube, destacando falhas no planejamento e nas contratações realizadas antes de sua chegada. Ele citou o caso de um jogador contratado com nove quilos acima do peso ideal, sem que houvesse uma análise criteriosa prévia, embora tenha reconhecido que o atleta já esteja em forma. Além disso, mencionou a situação do volante Danilo Barbosa, que foi escalado como titular após apenas dez dias de treino, vindo de um período de três meses parado, e acabou lesionado durante a partida.

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Após derrota para o Cruzeiro, Grêmio faz contas e vê rebaixamento custar mais de R$ 100 milhões (Foto: Edu Andrade / Fatopress / Folhapress)

Internamente, o Grêmio calcula que precisa conquistar pelo menos quatro vitórias e dois empates nas próximas rodadas para se afastar do risco de queda. Para isso, o clube avalia a possibilidade de escalar um time alternativo na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, preservando os titulares para os confrontos decisivos do Brasileirão.

A diretoria e a comissão técnica têm como prioridade garantir força máxima nas partidas restantes da Série A, já que o impacto financeiro de um eventual rebaixamento ultrapassaria R$ 100 milhões em perdas, principalmente de cotas de televisão.

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O elenco gremista se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar a preparação visando o próximo compromisso, contra o Coritiba, que será disputado no dia 26, às 19h30, no Couto Pereira. Cada jogo daqui para frente será encarado como uma final na tentativa de evitar a queda para a Série B.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.