Em meio à campanha irregular do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 2026, Wallace tem se firmado como um dos destaques individuais da equipe. O zagueiro aparece entre os cinco melhores em nove de dez estatísticas defensivas analisadas em um levantamento do "Sofascore" que compara 19 jogadores da posição que atuam em clubes do G4, todos com pelo menos dez partidas disputadas.

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A comparação evidencia o potencial do defensor gremista, que se destaca em diferentes fundamentos, mesmo diante de uma concorrência formada por nomes de equipes que brigam pelas primeiras posições do campeonato. Aos 21 anos, Wallace conquistou espaço na equipe e apresenta números que reforçam sua importância no sistema defensivo.

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Wallace lidera ranking de cortes e se destaca em duelos

Wallace lidera o levantamento em cortes, com média de 6,7 por partida. O zagueiro também ocupa a segunda colocação em interceptações, com 1,4 por jogo, empatado com Barboza, do Palmeiras. Em desarmes, aparece na quarta posição, com a mesma média de 1,4 por partida.

O defensor ainda está entre os cinco melhores em chutes bloqueados (1,2 por jogo), duelos ganhos pelo chão (2,3) e duelos aéreos vencidos (2,8). Outro dado relevante é a média de apenas 0,1 vez driblado por partida, a menor entre os jogadores avaliados, em empate com outros zagueiros.

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Os números mostram que a participação de Wallace vai além do afastamento de bolas da área. O jogador também se destaca nas disputas individuais e na capacidade de interromper as jogadas adversárias, características importantes para a proteção defensiva da equipe.

Zagueiro ganha espaço em meio às dificuldades do Grêmio

O desempenho individual de Wallace ganha relevância diante do momento do Grêmio, que enfrenta dificuldades para reagir no Brasileirão. Na 18ª posição, com 31 pontos, o Tricolor precisa melhorar seus resultados para sair da zona de rebaixamento, enquanto o zagueiro se consolida como um dos nomes de destaque do elenco.

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A comparação com defensores de equipes do G4 reforça a dimensão dos números alcançados pelo gremista. Wallace aparece à frente de nomes como Barboza e Léo Pereira, do Flamengo, em diferentes fundamentos, e figura entre os principais jogadores da posição nos critérios avaliados.

O levantamento do Sofascore ajuda a dimensionar a contribuição do defensor em uma temporada desafiadora para o clube. Com presença entre os melhores em nove das dez estatísticas analisadas, Wallace demonstra capacidade de competir em alto nível e se firma como uma peça importante para o Grêmio na sequência do campeonato.

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Estatística Média Destaque no comparativo Cortes 6,7 1º lugar Interceptações 1,4 2º lugar, empatado Desarmes 1,4 4º lugar Chutes bloqueados 1,2 Top 5 Duelos ganhos pelo chão 2,3 (53%) Top 5 Duelos aéreos vencidos 2,8 (64%) Top 5 Faltas sofridas 0,8 Top 5 Vezes driblado 0,1 Menor média, empatado

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