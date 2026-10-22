Morre Jorge Veras, ídolo do Grêmio e ex-técnico brasileiro

Jorge Veras, ex-jogador do Grêmio e treinador de equipes do futebol brasileiro, morreu nesta quinta-feira (22), aos 67 anos. O ex-atleta enfrentava um câncer de pâncreas.

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Jorge Veras construiu sua trajetória no futebol como atacante e iniciou a carreira nas categorias de base do Fortaleza. Ao longo dos anos, vestiu as camisas de equipes como Ceará, Grêmio e Ferroviário, além de defender o Criciúma. Após encerrar a carreira como jogador, trabalhou como treinador de clubes como Ferroviário, Fortaleza, 4 de Julho, Floresta e Guarany de Sobral.

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Em 1983, pelo Ferroviário, terminou como vice-artilheiro do Campeonato Cearense, com 26 gols. O bom desempenho também o levou a se destacar pelo Criciúma. No clube gaúcho, onde atuou entre 1987 e 1988, ganhou notoriedade nos clássicos contra o Internacional e recebeu o apelido de "Homem Gre-Nal". Logo em seu primeiro confronto com o rival, balançou as redes duas vezes.

Em 2023, ao relembrar sua passagem pelo Grêmio em entrevista à equipe de comunicação do clube, o ex-atacante destacou a importância daquele período:

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— Há mais de 30 anos que eu não vinha a Porto Alegre. É um prazer muito grande conhecer a Arena e relembrar minha passagem pelo Grêmio. Foi uma passagem curta, mas muito vitoriosa. Já no meu primeiro Gre-Nal, marquei os dois gols da vitória e caí nas graças da torcida. Também fiz um gol na decisão do Gauchão de 1987 — disse.

Na década de 1990, Jorge Veras retornou ao Ferroviário e voltou a se destacar. Em 1992, terminou como artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro.

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Depois de pendurar as chuteiras, dedicou parte importante da carreira à formação de jovens jogadores. Trabalhou por nove anos nas categorias de base do Fortaleza, deixando o clube em 2016 para assumir a função de auxiliar técnico no Ferroviário.

Repercussão da morte

O Floresta publicou uma nota de pesar nas redes sociais pela morte de Jorge Veras. O clube ressaltou a contribuição do ex-atacante e treinador para sua história, especialmente pelas conquistas alcançadas nas categorias de base.

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O Ferroviário também lamentou a morte do ex-jogador e destacou os feitos conquistados por ele durante sua passagem pelo clube.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos