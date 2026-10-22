Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Morre Jorge Veras, ídolo do Grêmio e ex-técnico brasileiro

Ex-jogador lutava contra um câncer no pâncreas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 09:33
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Jorge Veras, ídolo do Grêmio
Jorge Veras, ídolo do Grêmio, morreu nesta quinta-feira (Foto: Reprodução)

Jorge Veras, ex-jogador do Grêmio e treinador de equipes do futebol brasileiro, morreu nesta quinta-feira (22), aos 67 anos. O ex-atleta enfrentava um câncer de pâncreas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jorge Veras construiu sua trajetória no futebol como atacante e iniciou a carreira nas categorias de base do Fortaleza. Ao longo dos anos, vestiu as camisas de equipes como Ceará, Grêmio e Ferroviário, além de defender o Criciúma. Após encerrar a carreira como jogador, trabalhou como treinador de clubes como Ferroviário, Fortaleza, 4 de Julho, Floresta e Guarany de Sobral.

continua após a publicidade

Em 1983, pelo Ferroviário, terminou como vice-artilheiro do Campeonato Cearense, com 26 gols. O bom desempenho também o levou a se destacar pelo Criciúma. No clube gaúcho, onde atuou entre 1987 e 1988, ganhou notoriedade nos clássicos contra o Internacional e recebeu o apelido de "Homem Gre-Nal". Logo em seu primeiro confronto com o rival, balançou as redes duas vezes.

Em 2023, ao relembrar sua passagem pelo Grêmio em entrevista à equipe de comunicação do clube, o ex-atacante destacou a importância daquele período:

continua após a publicidade

— Há mais de 30 anos que eu não vinha a Porto Alegre. É um prazer muito grande conhecer a Arena e relembrar minha passagem pelo Grêmio. Foi uma passagem curta, mas muito vitoriosa. Já no meu primeiro Gre-Nal, marquei os dois gols da vitória e caí nas graças da torcida. Também fiz um gol na decisão do Gauchão de 1987 — disse.

Na década de 1990, Jorge Veras retornou ao Ferroviário e voltou a se destacar. Em 1992, terminou como artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Depois de pendurar as chuteiras, dedicou parte importante da carreira à formação de jovens jogadores. Trabalhou por nove anos nas categorias de base do Fortaleza, deixando o clube em 2016 para assumir a função de auxiliar técnico no Ferroviário.

Repercussão da morte

O Floresta publicou uma nota de pesar nas redes sociais pela morte de Jorge Veras. O clube ressaltou a contribuição do ex-atacante e treinador para sua história, especialmente pelas conquistas alcançadas nas categorias de base.

continua após a publicidade

O Ferroviário também lamentou a morte do ex-jogador e destacou os feitos conquistados por ele durante sua passagem pelo clube.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos

Tudo sobre
Sugerida para você!
Hércules comemora o gol do Fluminense sobre o Palmeiras pela semifinal da Libertadores

Fora de Campo

Felipe Melo detona desempenho do Palmeiras contra Fluminense

Há 1 hora
Jogadores do Santa Cruz comemoram na Série C (Foto: Divulgação/Instagram/@santacruzfc)

Futebol Nacional

Gigante brasileiro avança em criação de SAF; entenda

Há 1 hora
Palmeiras venceu o Fluminense na semifinal da Libertadores

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo reagem à classificação do Palmeiras: 'Não tem'

Há 1 hora
Murilo do Palmeiras disputa bola com Hulk do Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Fora de Campo

Torcida do Fluminense manda recado a Hulk após eliminação: 'Pipoqueiro'

Há 2 horas
Vila Belmiro vista de cima.

Santos

Torcida do Santos esgota ingressos para duelo contra o Bahia

Há 2 horas
Gerson correndo na Vila Belmiro

Cruzeiro

Gerson é o 3º jogador que mais correu no Cruzeiro nos últimos 5 jogos

Há 2 horas
Mais LANCE!
Mateo Peralta tem pré-contrato com o Botafogo

Botafogo acerta com primeiro nome para 2027; conheça Peralta, joia uruguaia

Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Como o Vasco reage após eliminações? Retrospecto recente mostra desempenho equilibrado

Memphis em partida pelo Corinthians

Cadê os gols? Memphis vive pior jejum pelo Corinthians

Giay em ação durante Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não devia'

Domínguez em City Torque x Atlético (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Opinião: Domínguez erra nas substituições e Atlético sofre susto desnecessário

Flaco Lopez disputa a bola com Thiago Silva no jogo entre Palmeiras e Fluminense na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

'Eu falhei de novo': Thiago Silva lamenta eliminação do Fluminense na Libertadores

Vinicius Lira no lado esquerdo e Arthur no lado direito.

Vinicius Lira e Arthur avançam em transição física no Santos; veja a situação dos atletas

Marcão, técnico do Fluminense

Técnico do Fluminense, Marcão explica motivo de Nonato bater pênalti antes de Hulk

Fluminense foi eliminado da Libertadores

Rivais provocam Fluminense após eliminação na Libertadores; veja

Marlon Freitas durante pênalti batido em Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores

Veja os pênaltis de Palmeiras e Fluminense pela Libertadores

Abel Ferreira na beira do campo na partida do Palmeiras contra o Fluminense, no Nubank Parque

Decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense gera revolta: 'Sem sentido'

Millán, jogador do Fluminense

Millán se machuca e deixa o gramado chorando em Palmeiras x Fluminense

Lyanco x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Lyanco celebra classificação mas faz alerta sobre atuação do Atlético

Elenco do Atlético-MG

Veja os gols da derrota do Atlético-MG para o City Torque na Sul-Americana