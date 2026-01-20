Grêmio rescinde contratos de Tiago Volpi e mais dois

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (20) a rescisão de três jogadores do elenco. O goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Jemerson e o meio-campista Felipe Carballo estão livres no mercado.

- O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que concluiu as negociações relativas às rescisões de contrato dos atletas Felipe Carballo, Jemerson e Tiago Volpi. O Clube agradece aos atletas pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras - afirmou o clube, nas redes sociais.

Titular em 2025, Volpi perdeu espaço e viu o técnico Luís Castro definir Gabriel Grondo, que renovou até 2029, como titular neste início de temporada. Com a chegada de Weverton, ele passou a ser a terceira opção na posição.

O goleiro, que deixou o futuro em aberto na semana passada, tinha contrato com o Imortal até o final deste ano e abriu mão do valor que receberia pelo restante do vínculo. O clube, contudo, terá que pagar as luvas atrasadas na época da contratação.

Aos 35 anos, Volpi tem negociação encaminhada com o RB Bragantino. Pelo Grêmio, ele atuou em 50 partidas e marcou dois gols.

Jemerson e Carballo também possuíam contrato até o fim de 2026. O defensor de 33 anos fez 44 jogos pelo Tricolor em uma temporada e meia - não entrava em campo desde 29 de maio de 2025, diante do Sport Luqueño, pela Sul-Americana.

Já o volante de 29 anos não tinha se reapresentado e foi multado pela diretoria no começo do ano. Carballo está em Montevidéu, no Uruguai, onde se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, sofrida em setembro, quando estava emprestado ao Portland Timbers, dos Estados Unidos.

Ao todo, o meio-campista fez 55 jogos pelo Grêmio. Ele entrou em campo pela última vez no Tricolor em agosto do ano passado.

