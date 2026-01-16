Weverton fala em ambição no Grêmio e cita Fábio como exemplo

Apresentado nesta sexta-feira (16), o goleiro Weverton justificou a saída do Palmeiras para o Grêmio por ainda ter ambição na carreira. Aos 38 anos, ele assinou com o Tricolor por três temporadas e citou Fábio, do Fluminense, como exemplo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

- O que me trouxe foi a grandeza de um time como o Grêmio. Sou um cara movido pelos desafios, me sinto preparado para assumir essa jornada. Estou muito feliz e espero poder construir uma linda história - afirmou o arqueiro, em entrevista coletiva.

Weverton ficou oito anos no Palmeiras e conquistou 12 títulos, sendo o jogador com mais títulos conquistados na história do clube, ao lado de outros seis atletas. Ao todo, entre 2018 e 2025, Weverton disputou 454 jogos com a camisa alviverde.

continua após a publicidade

No ano passado, ele teve uma grande quantidade de partidas, com 58, mas perdeu a posição com a chegada de Carlos Miguel, inclusive na final da Libertadores, perdida para o Flamengo. A outra opção do elenco do time paulista é Marcelo Lomba.

A presidente Leila ofereceu uma renovação até 2027, mas Weverton avaliou que era preciso mudar de ares e recebeu a liberação da diretoria do Palmeiras. O goleiro, inclusive, elogiou que o clube palmeirense trata 'as pessoas o mais humanamente possível'.

continua após a publicidade

- Eu sou um atleta de alta performance, que ama o que faz. Quem me acompanha sabe o quanto eu dedico tempo das minhas férias para alimentar meu corpo e a saúde. É isso que me faz performar em alto nível. O Fábio é um grande exemplo do quanto um goleiro dedicado é capaz de atuar em alto nível com 45 anos. Eu com 38 anos tenho muita lenha para queimar - avaliou.

➡️ Mais notícias do Grêmio

Com Weverton, a diretoria gremista agora espera encerrar a lacuna na posição após a saída de Marcelo Grohe, no começo de 2019. Desde então, o Tricolor contratou seis goleiros, usou 12 e nenhum conseguiu se firmar na meta. Atualmente, os arqueiros do Grêmio são Tiago Volpi e Gabriel Grando.

- Temos a satisfação em apresentar o nosso goleiro. Essa operação começou a ser estruturada no ano passado. A construção não foi nada simples. O Weverton é um goleiro multicampeão, com uma trajetória fantástica, vencedora. Ao longo desse período, tivemos um apoio muito grande de várias pessoas para a concluir essa negociação. É um prazer te receber, Weverton, tenho certeza de que será um vencedor aqui no Grêmio - declarou Antonio Dutra Junior, vice-presidente.

Os goleiros do Grêmio pós-Grohe e pré-Weverton