Volpi deixa futuro em aberto no Grêmio após chegada de Weverton
Volpi estreou na temporada na derrota do Tricolor para o São José-RS
- Matéria
- Mais Notícias
O goleiro Tiago Volpi deixou o futuro em aberto no Grêmio após a derrota por 1 a 0 para o São José-RS, na Arena, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor acertou com Weverton, do Palmeiras, nesta semana.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio
- Até o momento não (foi procurado). Recém começou a pré-temporada e é uma notícia recente. Não fizemos nenhuma movimentação no momento. O futebol é dinâmico, não sabemos o dia de amanhã, o que pode acontecer, o que pode surgir daqui para frente - afirmou o goleiro de 35 anos, na zona mista.
Titular em 2025, Volpi perdeu espaço e viu o técnico Luís Castro definir Gabriel Grondo, que renovou até 2029, como titular neste início de temporada. Com Weverton, ele passará a ser a terceira opção.
- Acho que (jogar) é a prova de que o mister (Luís Castro) tem dado oportunidades a todos e posso dizer que tenho contrato com o Grêmio. Estou trabalhando, independentemente de quem chega. No meu contrato não está escrito que tenho que ser titular. Isso é uma questão que quem avalia é o treinador - completou.
O goleiro tem contrato com o Imortal até o final deste ano. Na temporada passada, ele atuou em 49 partidas, com os técnicos Gustavo Quinteros e Mano Menezes, e marcou dois gols.
Acertado, Weverton se despediu do Palmeiras na quarta-feira (14) e assinará com o Grêmio por três temporadas. O goleiro de 38 anos ficou oito anos no time paulista e conquistou 12 títulos, sendo o jogador com mais títulos conquistados na história do clube, ao lado de outros seis atletas.
Os goleiros do Grêmio pós-Grohe e pré-Weverton
Com Weverton, o Grêmio espera encerrar uma saga na posição após a saída de Marcelo Grohe. De 2019 para cá, o Tricolor contratou seis goleiros, usou 12 e nenhum conseguiu se firmar na meta gremista.
- Paulo Victor: 108 jogos (2017-21)
- Phelipe Megiolaro: 2 jogos (2019)
- Júlio César:14 jogos (2019-21)
- Brenno: 82 jogos (2019-23)
- Vanderlei: 59 jogos (2020-21)
- Gabriel Grando: 96 jogos (2021-26)
- Adriel: 15 jogos (2022-25) - emprestado
- Felipe Scheibig: 2 jogos (2022-24)
- Caíque: 20 jogos (2023-24)
- Rafael Cabral: 6 jogos (2024)
- Marchesín: 46 jogos (2024)
- Tiago Volpi: 50 jogos (2025-26)
- Matéria
- Mais Notícias