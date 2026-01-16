Volpi deixa futuro em aberto no Grêmio após chegada de Weverton

O goleiro Tiago Volpi deixou o futuro em aberto no Grêmio após a derrota por 1 a 0 para o São José-RS, na Arena, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor acertou com Weverton, do Palmeiras, nesta semana.

- Até o momento não (foi procurado). Recém começou a pré-temporada e é uma notícia recente. Não fizemos nenhuma movimentação no momento. O futebol é dinâmico, não sabemos o dia de amanhã, o que pode acontecer, o que pode surgir daqui para frente - afirmou o goleiro de 35 anos, na zona mista.

Titular em 2025, Volpi perdeu espaço e viu o técnico Luís Castro definir Gabriel Grondo, que renovou até 2029, como titular neste início de temporada. Com Weverton, ele passará a ser a terceira opção.

- Acho que (jogar) é a prova de que o mister (Luís Castro) tem dado oportunidades a todos e posso dizer que tenho contrato com o Grêmio. Estou trabalhando, independentemente de quem chega. No meu contrato não está escrito que tenho que ser titular. Isso é uma questão que quem avalia é o treinador - completou.

O goleiro tem contrato com o Imortal até o final deste ano. Na temporada passada, ele atuou em 49 partidas, com os técnicos Gustavo Quinteros e Mano Menezes, e marcou dois gols.

Acertado, Weverton se despediu do Palmeiras na quarta-feira (14) e assinará com o Grêmio por três temporadas. O goleiro de 38 anos ficou oito anos no time paulista e conquistou 12 títulos, sendo o jogador com mais títulos conquistados na história do clube, ao lado de outros seis atletas.

Os goleiros do Grêmio pós-Grohe e pré-Weverton

Com Weverton, o Grêmio espera encerrar uma saga na posição após a saída de Marcelo Grohe. De 2019 para cá, o Tricolor contratou seis goleiros, usou 12 e nenhum conseguiu se firmar na meta gremista.