Apresentada oficialmente nesta segunda-feira (19), Bárbara Fonseca assumiu o cargo de Executiva de Futebol Feminino do Grêmio destacando, em seu primeiro contato com a imprensa, o alinhamento de ideias e a clareza do projeto apresentado pela direção como pontos determinantes para a decisão. A dirigente afirmou que o processo de conversas foi decisivo para entender a dimensão do desafio e o momento vivido pelo clube.

continua após a publicidade

— Eu sem dúvida nenhuma me encontro em um lugar de muita honra. Ter sido contactada pelo Grêmio já diz muito sobre o que o clube deseja para o futebol feminino — afirmou Bárbara, ao explicar que passou dias analisando a estrutura e a gestão do Tricolor antes de aceitar o convite.

— Eu destrinchei o Grêmio. Eu fiquei dois dias vivendo o Grêmio, mesmo lá em Belo Horizonte. A gestão profissional desse novo grupo que tá aí, o presidente, o vice-presidente, todo corpo que compõe os diretores, executivos, eles têm uma ideia muito clara de onde querem colocar o futebol feminino. Quem vive no futebol feminino sabe que por vezes a gente fica com promessas, mas esse momento da minha apresentação já diz que de fato é o que o Grêmio deseja. Isso me cativou muito, as ideias, foram várias de conversa, uma semana ali conversando — disse ela.

continua após a publicidade

Segundo ela, a forma transparente com que os dirigentes apresentaram os desafios e objetivos do departamento reforçou a convicção de que se trata de um projeto concreto. A executiva também ressaltou que as metas precisam refletir a tradição gremista e o histórico vencedor do clube.

— As metas precisam ser à altura do Grêmio, nada abaixo disso. Deixo aqui o compromisso que todas as vezes que as Mosqueteiras entrarem em campo vai ser honrando muito essa camisa, buscando sempre a vitória — completou.

continua após a publicidade

Antes da fala da nova dirigente, o vice-presidente de futebol, Antônio Dutra Junior, destacou que a contratação faz parte de um compromisso assumido pela atual gestão desde o período eleitoral.

— É um cargo muito importante dentro da nossa estrutura, reforçando o compromisso de oferecer ao futebol feminino uma organização equivalente à do futebol profissional, com pessoas qualificadas em posições-chave — afirmou o dirigente.

Contratada por três anos, Bárbara Fonseca chega ao Grêmio após passagem pelo Cruzeiro, onde participou da organização do projeto feminino e de campanhas de destaque no cenário nacional. Agora em Porto Alegre, ela passa a integrar a nova estrutura do departamento ao lado dos diretores João Hermínio Marques e Fabrício Fontanella.