O Grêmio tenta antecipar a rescisão do volante Felipe Carballo. O jogador de 29 anos não faz parte dos planos do Tricolor e tem contrato até o final de 2026.

No começo do ano, a diretoria gremista multou Carballo por não se reapresentar para a pré-temporada, iniciada em 2 de janeiro. O meio-campista uruguaio estava emprestado ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, até o fim de 2025.

O atleta está em Montevidéu, no Uruguai, onde se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Ele sofreu a contusão no segundo jogo pelo clube americano, em setembro.

Carballo, inclusive, já se atrasou na reapresentação de julho do ano passado. Após o empréstimo ao New York Red Bulls, o atleta apareceu 15 dias depois do previsto e alegou 'problemas na mudança'. Na ocasião, o volante ficou 'afastado' do elenco gremista até encontrar uma nova equipe.

Agora, o Imortal iniciou convesas para entrar em acordo com o volante. As duas partes já mostraram que não têm interesse em seguir com o vínculo.

Felipe Carballo no Grêmio

Contratado em 2023, vindo do Nacional-URU, Carballo fez dois gols e deu uma assistências em 40 jogos, sendo 35 como titular pelo Grêmio. Ao fim da temporada inicial, o volante passou por cirurgia por ter dores no púbis.

No ano seguinte, fez apenas 15 partidas, iniciando sete vezes, e entrou em campo pela última vez no Tricolor em agosto. Na sequência, foi emprestado ao New York Red Bulls por um ano e jogou em 16 oportunidades, além dos dois jogos pelo Portland Timbers no segundo semestre de 2025.