Grêmio repete time contra o Juventude

Sem poder contar com Francis Amuzu, o Grêmio não deve ter alterações para a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, às 16h30min (de Brasília) deste sábado (22), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O grupo embarcou para a Serra às 14h desta sexta-feira (28) definido pelo técnico Gustavo Quinteros. Sem desfalques no time titular, a equipe que irá enfrentar o Alviverde deve ser o mesmo do sábado passado (22).

O comandante tricolor pretendia usar Francis Amuzu, que entrou bem nos dois últimos confrontos – as vitórias por 2 a 0 sobre o São Raimundo, pela Copa do Brasil, e de 2 a 1, na ida da semifinal do Gauchão. O problema é que o belga sentiu um desconforto e ficou em Porto Alegre. Assim, Cristaldo e Monsalve continuam em campo.

O único desfalque do Tricolor Gaúcho será no banco. O zagueiro Rodrigo Ely teve lesão de grau 1A no bíceps femoral da coxa esquerda diagnosticada e iniciou tratamento com fisioterapia. Dessa forma, Quinteros deverá mandar a campo: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Cristaldo; Kike Olivera, Braithwaite e Monsalve.

Alviverde prepara mudanças no time

No Juventude, o técnico Fábio Matias comandou treinamento com portões fechados. Conforme o site Pioneiro GZH, time deve ter mudanças na lateral esquerda e no ataque para buscar a classificação à final.

Os titulares Marcos Paulo e Ênio têm oscilado e devem sair do time. Para o defensor, as opões são Alan Ruschel e Felipinho. Na frente, o trio ofensivo deve ser formado por Batalla, Taliari e Erick Farias. Com isso, um possível time da equipe da Serra tem: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho (Alan Ruschel); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Batalla, Taliari e Erick Farias.

Como o jogo de ida venceu por 2 a 1, o Grêmio garante a classificação com um empate. Vitória do Ju por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. O time da Serra vai à final se vencer por mais de um gol de diferença.

Batalla seguirá no ataque alviverde. Foto: Fernando Alves/ECJ

