Mesmo em um momento de pressão e instabilidade do Grêmio, Riquelme, meia de apenas 18 anos, tem se consolidado como titular no time de Mano Menezes. Na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jovem jogador oriundo das categorias de base gremista iniciou seu terceiro jogo consecutivo. Já nas graças da torcida, saiu de campo ovacionado, quando foi substituído, aos 21 minutos do segundo tempo.

Após a partida, Riquelme foi muito elogiado por Mano. Não só pela capacidade técnica, mas também pelo comportamento no dia-a-dia.

— Riquelme é mais frio que um iceberg, meu amigo. É surpreendente, mesmo, em termos de comportamento. Absolutamente tranquilo, recebe as instruções, vai lá, às vezes não consegue, mas não se desequilibra emocionalmente. Temos aí um jogador de extremo valor para construirmos juntos — garantiu o treinador.

Mano Menezes orienta jogadores em jogo do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Riquelme segue como titular, e em função diferente, mesmo com retorno de Cristaldo

Após já ter mostrado estrela no jogo contra o Sportivo Luqueño, no dia 29 de maio, pela Copa Sul-Americana, quando foi chamado às pressas do time sub-20 e marcou o gol da vitória do Grêmio, por 1 a 0, Riquelme aproveitou a brecha deixada por Cristaldo e Monsalve. Os dois estrangeiros, que não vinham bem tecnicamente, sofreram lesões. Porém, mesmo com o argentino à disposição contra o Fortaleza, o camisa 65 seguiu no time.

Riquelme comemora gol da vitória do Grêmio sobre o Sportivo Luqueño-PAR. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Embora seja meia, Riquelme iniciou pela esquerda nessa última partida, com movimento de fora para dentro. Alysson, que normalmente joga pela direita, começou centralizado. A ideia de Mano era que os dois jovens se aproximassem de Braithwaite e dividissem a responsabilidade de criação na equipe.