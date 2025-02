Juventude x Grêmio: onde assistir e escalações da semifinal do Gaúcho

Juventude e Grêmio se enfrentam, neste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida será no estádio no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A transmissão do confronto será feita pelo SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Como foi o primeiro jogo?

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 1, na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, no sábado (22), na Arena, em Porto Alegre. Com gols só de estrangeiros, Braithwaite e Kike Oliveira para o Tricolor Gaúcho, e Batalla, para o time da Serra, a partida foi movimentada desde o primeiro lance.

Como o regulamento não prevê gol qualificado, o Tricolor Gaúcho garante a classificação com um empate. Vitória do Ju, leva a decisão para os pênaltis.

Confira as informações do jogo entre Juventude e Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X GRÊMIO

SEMIFINAL - CAMPEONATO GAÚCHO 2025

📆 Data e horário: sábado, 1° de março de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo; Daniel Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Ênio e Erick Farias

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Cristaldo, Monsalve e Olivera; Braithwaite