Grêmio evita zebra e se classifica na Copa do Brasil

A Copa do Brasil mal começou e quase teve a sua primeira zebra. O São Raimundo vencia o Grêmio por 1 a 0 até os 48 do segundo tempo. Com o empate do Tricolor Gaúcho, e a nova regra da competição, a partida, disputada no estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista, foi para os pênaltis. Braithwaite, Jemerson, Arezo e Thiago Volpi garantiram a classificação. O camisa 1 ainda defendeu cobrança de Klebinho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Como foi o jogo

O jogo pela Copa do Brasil começou com o Mundão em ritmo acelerado. Aos poucos, porém, o Grêmio passou a tomar o controle, mesmo que timidamente. Apesar da superioridade de grupo e folha de pagamento, o Tricolor Gaúcho só ameaçou aos 25. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Lucas Esteves, que lançou Jemerson na área. Carlos Henrique saiu com segurança.

Minutos depois, o Grêmio perdeu dois jogadores por lesão. Aravena sentiu o posterior da coxa direita e deu lugar ao belga Amuzu. Depois foi a vez de João Pedro sair por causa de uma torção no tornozelo esquerdo. O técnico Gustavo Quinteros colocou João Lucas.

continua após a publicidade

Os lances mais perigosos vieram na reta final da primeira etapa. Aos 38, o Mundão saiu em contra-ataque e Guilherme tentou por cobertura. Volpi tocou para fora. Aos 42, Amuzu chutou para defesa de Carlos Henrique. Na cobrança do escanteio, Quique Oliveira finalizou, a bola resvalou na zaga e bateu na trave.

Na volta, Edenilson e Monsalve substituíram Villasanti e Cristaldo. E o jogo recomeçou como terminou o primeiro tempo. Acelerado. O confronto, porém, acabou amornando e o técnico Chiquinho Viana trocou os atacantes. Saíram Railson e Guilherme e entraram Kanté, o craque do time, e Guilherme.

continua após a publicidade

Grêmio vence nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Mesmo voltando de lesão, o ídolo do Mundão entrou fazendo gol. Recebeu lançamento de Ygor e tocou na saída de Volpi: bola na rede. O jogo ficou truncado, até que, aos 48, em uma cobrança de escanteio, Cristian "Kike" Olivera dominou no peito e chutou para empatar o jogo.

Com o empate do Tricolor Gaúcho, a decisão foi para os pênaltis. Acertando as quatro primeiras cobranças, contra apenas uma do São Raimundo, o Grêmio reverteu o que seria a primeira zebra da Copa do Brasil.

Com a classificação, o Tricolor Gaúcho deverá enfrentar o vencedor de Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic-MG, que se enfrentam na terça (25). Antes, no sábado (22), a equipe de Quinteros recebe o Juventude na Arena, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO RAIMUNDO 1 (1) X 1 (4) GRÊMIO

1ª fase da Copa do Brasil 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista, Roraima

🥅 Gols: Kanté (21/2ºT) (1-0); Cristian Oliveira (48/2ºT) (1-1). Pênaltis: Juninho (SR); Braithwait, Jemerson, Arezo e Thiago Volpi (G). 🟨 Cartões amarelos: Felipe (SR) 🟥 Cartão vermelho: Edenilson (G)

✅ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Leandro Desábato)

Tiago Volpi; João Pedro (João Lucas), Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti (Edenilson), Aravena (Amuzu, Arezo) e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera e Braithwaite.

SÃO RAIMUNDO (Técnico: Chiquinho Viana)

Carlos Henrique; Luã, Guigi, Vera Cruz e Klebinho; Bazilio, Belão, Ygor, e Felipe (Yan); Guilherme (Juninho) e Railson (Kanté).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🚩 Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC) 4️⃣ Quarto árbitro: Eliane Nogueira (RR)