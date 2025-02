Grêmio vence o Juventude e põe um pé na final; veja os gols

Com dois dos cinco recém-contratados em campo desde o começo do jogo e a entrada de um terceiro, o Grêmio venceu o Juventude por 2 a 1, na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, neste sábado (22), na Arena, em Porto Alegre. Com gols só de estrangeiros, Braithwaite e Kike Oliveira para o Tricolor Gaúcho, e Batalla, para o time da Serra, a partida foi movimentada desde o primeiro lance.

Como foi o jogo

A partida começou com muita marcação e velocidade, mas pouco espaço de criação. Foi assim até os 13, quando João Pedro foi ao fundo, deu uma meia-lua no zagueiro e cruzou para Braithwaite na pequena área. Com um chute cruzado, o dinamarquês colocou a bola na rede. Grêmio 1 a 0. Aos 32, quando o Grêmio parecia estar perto de fazer o 2 a 0, Ênio achou Jean Carlos na entrada da área. O meia escorou para o colombiano Batalla chutar. A bola desviou em dois defensores e... gol! Grêmio, 1. Juventude, 1. Aos 42, em um erro na saída do Ju, o dinamarquês, de novo, puxou contra-ataque e acionou Kike Oliveira dentro da área. O uruguaio cortou a marcação e finalizou para defesa de Gustavo. Na saída para o intervalo, o capitão Villasanti e o goleiro Thiago Volpi pressionaram o árbitro, reclamando de um pênalti claro não marcado em Monsalve.

Desvio de chute de Batalla tirou a bola de Volpi no empate do Juventude (Foto: Reprodução/TV)

Com o belga Francis Amuzu no lugar de Cristaldo, o Grêmio repetiu o jogo acelerado do começo da partida, não deixando o Juventude passar da intermediária ofensiva. Tanto que aos 6, em uma jogada que não falava português, o belga foi lançado pelo colombiano Monsalve, entrou na área e tocou para Kike Oliveira. O uruguaio chutou cruzado, tirando de Gustavo. Gol! Grêmio, 2. Juventude, 1. A partir do desempate, o Tricolor Gaúcho passou a dominar ainda mais o jogo, mas levando pouco perigo. Aos 37, gol de Edenílson foi anulado pelo VAR, por uma falta no início da jogada, gerando mais reclamações contra a arbitragem. E assim, o confronto que parecia amornar voltou a acelerar, mesmo sem ter novas jogadas ofensivas, até que, aos 52, o dinamarquês, mais uma vez, carimbou o travessão após uma cobrança de falta.

Jemerson comentou:

– No primeiro tempo foi pênalti para gente. Agora é ir para a volta a garantir a vaga na final.

Villasanti também reclamou:

– Pênalti muito clado no Monsalve.

O que vem pela frente

Com o resultado, o sonho do octa continua vivo para o Grêmio. O jogo de volta está marcado para o sábado de Carnaval (1º/3), às 16h30min, no estádio Alfredo Jaconi. Como o regulamento não prevê gol qualificado, o Tricolor Gaúcho garante a classificação com um empate. Vitória do Ju, leva a decisão para os pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 2 x 1 Juventude

JOGO DE IDA DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: sábado de fevereiro de 2025, às 21h30m (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegra, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Braithwaite (13/1ºT); Batalla (32/1ºT); Kike Oliveira (6/2ºT)

🟨 Cartão amarelo: Villasanti (G), Jemerson (G); Ênio (J), Marcos Paulo (J), Jadson (J), Giraldo (J).

🟥 Cartões vermelhos:

✅ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo), Villasanti, Cristaldo (Amuzu) e Monsalve (Edenílson); Kike Olivera e Braithwaite.

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo; Ewerthon. Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo (Alan Ruschel); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio (Giovani), Batalla (Peterson) e Erick Farias (Gabriel Taliari).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Rafael Alves (RS) Leirson Martins (R) 🖥️ VAR: Douglas da Silva (RS)