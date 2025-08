Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão: retrospecto e estatísticas

Grêmio marcou 81 gols e Flu 66; 72% dos jogos com gols do Grêmio.

O confronto entre Fluminense e Grêmio é um dos mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. De um lado, o tricolor carioca com sua rica história nas Laranjeiras e, do outro, o tricolor gaúcho com raízes fortes em Porto Alegre. Quando se enfrentam, esses clubes representam muito mais do que apenas três pontos na tabela: é o embate de duas grandes torcidas, escolas de futebol distintas e momentos históricos marcantes. O Lance! apresenta as estatísticas de Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão.

Ao longo das décadas, o duelo acumulou confrontos memoráveis, vitórias contundentes e empates eletrizantes. Seja no Maracanã ou na Arena do Grêmio, os jogos costumam ser disputados, com alternância de domínio entre as equipes. Ainda que o Grêmio tenha uma vantagem no retrospecto geral, o equilíbrio permanece como marca registrada da rivalidade.

As estatísticas entre os dois clubes ajudam a entender o contexto por trás de cada partida. Ao analisar os números, é possível perceber padrões, desequilíbrios e momentos históricos que moldaram o desempenho das equipes ao longo das edições do Brasileirão. Isso torna o retrospecto uma ferramenta valiosa para torcedores, analistas e amantes do futebol brasileiro.

Neste texto, apresentamos o panorama completo do histórico entre Fluminense e Grêmio pela Série A: vitórias, empates, derrotas, desempenho como mandante e visitante, além de curiosidades e sequências marcantes. Acompanhe os dados e descubra como essa rivalidade tem se desenhado no principal campeonato do país.

Retrospecto geral entre Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão

Fluminense e Grêmio já se enfrentaram 64 vezes pelo Campeonato Brasileiro Série A, com vantagem para o time gaúcho. O Tricolor dos Pampas venceu 30 jogos (47%), enquanto o Fluminense triunfou em 18 confrontos (28%). Foram ainda 16 empates (25%) no duelo entre os dois tricolores.

No total, o Grêmio marcou 81 gols, com média de 1,27 por partida, contra 66 tentos do Fluminense, com média de 1,03 por jogo. A diferença também se reflete no número de partidas em que os times marcaram: o Grêmio balançou as redes em 72% dos jogos, enquanto o Flu marcou em 58%.

Fluminense como mandante: equilíbrio em casa

Jogando no Rio de Janeiro, o Fluminense recebe o Grêmio com histórico bastante equilibrado. Em 33 partidas, o Flu venceu 11 vezes (33%), empatou 12 (36%) e perdeu 10 (30%).

Apesar da leve vantagem tricolor carioca no número de vitórias, o número alto de empates mostra o quão parelho é o confronto no Maracanã ou em outros palcos cariocas. A força ofensiva do Flu em casa, no entanto, ainda não foi suficiente para garantir uma vantagem consistente ao longo da história.

Grêmio como mandante: ampla superioridade em casa

Em Porto Alegre, o Grêmio faz valer o mando de campo. Em 31 jogos como mandante, venceu impressionantes 20 partidas (65%), sofreu apenas 7 derrotas (23%) e empatou 4 vezes (13%).

Os números mostram que o Imortal é bastante dominante quando enfrenta o Fluminense em casa. A média de gols também é favorável ao Grêmio em seus domínios, mantendo o equilíbrio defensivo e aproveitando melhor as oportunidades ofensivas.

Séries invictas e curiosidades históricas

Além das estatísticas básicas, o confronto tem algumas marcas interessantes ao longo dos anos:

Maior sequência de vitórias do Grêmio: 7 jogos Maior sequência invicta do Fluminense: 8 jogos Maior série sem vitórias do Grêmio: 8 jogos Maior sequência de derrotas do Fluminense: 7 jogos Fluminense marcou em 58% dos jogos, mas sofreu gols em 72% Grêmio marcou em 72% dos jogos, e sofreu em apenas 58%

Esses dados revelam que o time gaúcho, mesmo nos anos de desempenho mais irregular, conseguiu manter um bom aproveitamento diante do Fluminense, especialmente dentro de casa.