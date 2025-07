O Grêmio informou, no final da tarde de quarta-feira (30), que Gustavo Martins sofreu lesão muscular Grau II-b no bíceps femoral da coxa direita. O zagueiro, que vinha atuando como lateral direito na maioria das partidas, sentiu o problema no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na noite de terça-feira (29), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Camilo, e não João Lucas, entrou no lugar de Gustavo Martins

No lugar de Gustavo Martins, entrou outro jogador improvisado: o volante Camilo. Mesmo que João Lucas, lateral direito de ofício, recuperado de lesão muscular, estivesse à disposição no banco de reservas.

— Não coloquei [João Lucas] porque retornou, a recém, da lesão que teve. Foi uma lesão muscular bem significativa. Já estando treinando, estamos dando tranquilidade para entrar ali na frente. Hoje a gente entendeu que deveria entrar Camilo, porque, na ausência de ambos Joãos [Lucas e Pedro], Camilo treinou bastante como lateral. A gente se sentiu seguro para fazer isso com ele, e acho que a resposta que ele deu quando entrou justifica a escolha que a gente teve — explicou o técnico Mano Menezes em entrevista coletiva após o jogo contra o Fortaleza.

continua após a publicidade

Com retorno de João Pedro previsto para final de agosto, Grêmio não deve contratar

João Pedro voltou a treinar com bola nesta semana, após sofrer fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo, no final de maio, e passar por cirurgia. Conforme apurou o Lance!, a previsão é de que ele possa voltar a jogar daqui 20 a 30 dias.

João Pedro em treinamento do Grêmio na última segunda-feira (28). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na última segunda-feira (28), o Grêmio vendeu Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Apesar disso, a contratação de um lateral direito não é prioridade para o Tricolor Gaúcho. A direção gremista só trará reforço para a posição se aparecer oportunidade de mercado.