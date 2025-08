Após voltar a ter bom rendimento, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última terça-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pelo Campeonato Brasileiro, Villasanti deve ser novamente preservado pelo Grêmio no jogo contra o Fluminense, neste sábado (2), às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ também pelo Brasileirão. Isso já havia acontecido na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Villasanti sofre com dores no abdômen

O planejamento foi adiantado por Mano Menezes na entrevista coletiva após a vitória sobre o Fortaleza. Nela, o treinador explicou detalhadamente a situação de Villasanti, que era um mistério até então.

— Villa fez um tratamento na parada. Ele já havia feito isso há três anos, porque tinha alguns desconfortos, ainda, na região abdominal. Ainda está se investigando, porque atrapalha um pouco, a dor sempre incomoda. Você tem que, às vezes, jogar com analgésico — contou Mano.

— É sempre ruim jogar com analgésico em uma frequência muito curta. Então optamos por não fazer isso com analgésico, e tirar um jogo, fazer outro jogo, para ele poder se recuperar de um jogo para outro, e essas questões evoluírem definitivamente — acrescentou o treinador.

Mano Menezes orienta jogadores em jogo do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Planejamento individual de Villasanti é levado em conta pelo Grêmio

Mano frisou que o planejamento é feito em conjunto com o departamento médico e com o próprio atleta. Afinal, Villasanti tem pretensões também pela Seleção Paraguaia.

— Entram aí também os objetivos do atleta, os objetivos individuais. Ele tem objetivo de jogar a próxima Copa do Mundo, e ela já é na metade do ano que vem. Tudo está no pacote, que a gente tem que gerir para que as coisas funcionem bem — destacou o treinador.