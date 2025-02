O volante Pepê deixou o Grêmio e acertou com o Vitória, que vai pagar R$ 1,2 milhão pelo jogador de 27 anos. O contrato entre as partes vai até dezembro de 2027. Pepê se despediu dos companheiros nesta sexta-feira (28), após participar do treinamento no CT Luiz Carvalho durante a manhã. Ele deve viajar para Salvador e assinar o vínculo neste final de semana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Esse é o terceiro acordo entre Grêmio e Vitória nesta janela de transferências. Antes disso, os clubes tinham acertado as vendas do zagueiro Wagner Leonardo e do lateral esquerdo Lucas Esteves.

O jogador vinha sendo pouco utilizado com o técnico Gustavo Quinteros e participou de quatro jogos, sendo somente dois como titular. Para piorar, o clube gaúcho contou com as chegadas dos volantes Gustavo Cuéllar, que teve passagem pelo Flamengo e estava no Al-Shabab, e Camilo Reijers, que jogava no Akhmat Grozny, da Rússia.

continua após a publicidade

Em 2024, ele somou 48 jogos (35 como titular), com um gol e uma assistência. Ele foi perdendo espaço ao longo da temporada, o que é refletido nos números. Na Libertadores, por exemplo, fez quatro dos cinco jogos da equipe como titular. Já no Brasileirão, foram 15 duelos começando entre os titulares, sendo que ele participou de 26 rodadas do torneio nacional.

Grêmio recupera parte do investimento

Apesar de conseguir R$ 1,2 milhão no negócio com o Vitória, isso não chega perto da metade do que o Grêmio gastou para ter Pepê.

O volante chegou ao Tricolor em 2023 por cerca de R$ 8 milhões. No entanto, o valor da venda se torna significativo porque o contrato com o jogador iria até dezembro de 2025. Ou seja, Pepê poderia acertar um pré-contrato com qualquer outro clube na metade do ano e sair de graça.

continua após a publicidade

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Pepê foi emprestado ao Portimonense, de Portugal. Depois disso, ele foi negociado em definitivo com o Cuiabá, onde teve destaque em 2021 e 2022, e chamou a atenção do Grêmio.