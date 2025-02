Grêmio: San Lorenzo não aceita baixar valor por Jhohan Romaña

Apesar da investida do Grêmio, o San Lorenzo não aceita baixar o valor por Jhahan Romaña, zagueiro pretendido para fechar o grupo para a temporada 2025. Informações obtidas junto à direção do clube portenho indicam que El Ciclón está irredutível. “Si no mejoran lo monto y forma de pago no pasa nada ("se não melhorarem o valor oferecido e a forma de pagamento, nada acontece”, em tradução livre)", disse mensagem recebida por uma repórter argentina repassada exclusivamente ao Lance!

O zagueiro colombiano era uma das últimas peças que o Tricolor Gaúcho queria para fechar o grupo para a temporada 2025. Mesmo tendo contratado nove jogadores desde janeiro, a direção corre contra o tempo para trazer o estrangeiro para a posição – a janela de transferências do Exterior se encerra na sexta-feira (28).

Oferta tricolor ficou muito abaixo do pedido

Romaña é titular do San Lorenzo desde o ano passado. O clube portenho recebeu proposta oficial pelo defensor. A oferta, porém, teria ficado abaixo daquilo que é almejado pelos argentinos. Outro empecilho é a vontade do jogador de permanecer no clube bonaerense nesta temporada.

Em entrevista recente ao canal argentino TyC Sports, o colombiano fez elogios ao momento do time do Papa Francisco, quarto colocado no Grupo B da primeira fase do Nacional.

– Me apaixonei pelas pessoas e não queria ir embora assim depois de um ano tão desagradável como o anterior. Espero que este ano as coisas melhorem. Estamos apenas começando, mas temos a convicção de que algo de bom vai acontecer este ano – disse o camisa 4.

Com 26 anos, o zagueiro tem contrato até dezembro de 2026. Para vender o defensor, os cartolas portenhos pedem 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões). A proposta do Grêmio foi bem mais abaixo, em torno de 3,5 milhões de dólares (R$ 20 milhões).