O Grêmio apresentou, na tarde desta quarta-feira (30), no auditória da Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Fabián Balbuena. Em português claro, e discurso de líder, o zagueiro paraguaio, de 33 anos, que ficou livre no mercado após o término do contrato com o Dínamo Moscou, da Rússia, explicou os motivos que o levaram a aceitar a proposta gremista.

— Primeiro, acho que venho para uma instituição muito grande. Muitos jogadores paraguaios passaram por aqui, já ouvi falar muito bem do time antes de vir conhecer pessoalmente — revelou Balbuena, que disse ter conversado sobre o Grêmio com Rivarola, Arce, Gavilán, Riveros e, naturalmente, Villasanti, que já era seu companheiro de Seleção Paraguaia e, agora, também será no clube.

Balbuena mira disputa da Copa do Mundo com o Paraguai

O foco na seleção de seu país, por quem soma 48 partidas, foi outro fator decisivo para Balbuena decidir voltar a jogar no Brasil, onde teve duas passagens pelo Corinthians. O Paraguai está muito perto de garantir classificação para a Copa do Mundo de 2026, após estar ausente nas últimas três edições.

— Campeonato Brasileiro é muito competitivo, estava procurando isso aí, e estar perto da Seleção também. Tem um tempo curto agora para a próxima Data Fifa, a gente está tentando classificar para o Mundial, para mim isso é muito importante — admitiu Balbuena, que contou com a aprovação de quem mais ama.

— Minha família gostou muito a ideia, quando consultei com eles, o que eles achavam, para voltar para o Brasil. Quando a família se sente bem, nesse sentido, é um passo muito grande para poder decidir para onde o jogador pode ir — frisou.

Estreia será no jogo contra o Sport

Anunciado pelo Grêmio no último sábado (26), Balbuena aprimora a parte física antes de estrear. Por opção da comissão técnica de Mano Menezes, isso deve acontecer no jogo contra o Sport, no dia 10, às 20h30min, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.