Grêmio: Athletic-MG será adversário na Copa do Brasil

O Athletic Club, de Minas Gerais, será o adversário do Grêmio na segunda fase da Copa do Brasil. A equipe mineira eliminou o Barcelona de Ilhéus, ao vencer por 2 a 1, nesta terça-feira (25), na Bahia. Wellinton Torrão e Edson marcaram os gols da vitória. O Tricolor Gaúcho deverá enfrentar o adversário na primeira quinzena de março, em São João del Rei. O calendário da CBF prevê as datas nos dias 5 ou 12.

O Esquadrão de Aço vive franca evolução. Fundado em 1909, o clube retornou ao futebol profissional em 2018, depois de mais de quatro décadas parado. Em 2021, se tornou uma das primeiras Sociedades Anônimas de Futebol país. Foi campeão do Interior em 2022 e 2023 e conquistou a Recopa Mineira em 2023. Nesta temporada, vai jogar a Série B, após ter chegado até a final da Série C em 2024.

Como está melhor colocado no ranking da CBF, o time do técnico Gustavo Quinteros também vai decidir a vaga para a terceira fase da competição nacional em jogo único fora de casa. A regra é a mesma que garantiu a classificação frente ao São Raimundo: quem vencer estará, automaticamente, na etapa seguinte. O empate leva a decisão para os pênaltis.

Juventude foi eliminado pelo Maringá

Enquanto isso, o Juventude, adversário do jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, foi eliminado na competição nacional. Também na noite de terça, a equipe da Serra jogou mal, teve postura apática e acabou derrotada pelo Maringá por 1 a 0, gol de Cauã Tavares, no estádio Willie Davis, na cidade paranaense.

O confronto pelo Gauchão está marcado para as 16h30min (de Brasília) do sábado de Carnaval (1º). O jogo será no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Como venceu a partida de ida por 2 a 1, o Grêmio tem a vantagem do empate.

