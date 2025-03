Grêmio: Gustavo Quintero reconhece que time jogou mal

Mesmo com a recuperação nos minutos finais e a classificação nos pênaltis sobre o Juventude, na tarde deste sábado (1º), no estádio Alfredo Jaconi, o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, reconheceu que o time não foi bem na partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Tricolor vai disputar a oitava final consecutiva.

– A expulsão do Jemerson complicou um pouco. Até ali, vínhamos bem. Mas tivemos que fazer duas linhas de quatro e não tivemos mais possibilidades – avaliou.

Depois, acrescentou:

– Hoje creio que não jogamos bem, deixamos a bola com o rival, deixamos de ser agressivos. O Juventude, por um momento, jogou bem, porque deixamos. Mas creio que a expulsão de Jemerson fez o anímico do time cair um pouco. Tivemos que nos reagrupar para superar. Agora, vamos trabalhar para o nosso jogo melhorar

Quinteros confidenciou que felicitou os jogadores:

– Mereceram pelo que fizemos no primeiro jogo.

Diferenças entre as duas partidas da semifinal

Braithwaite (22) e Kike Oliveira (99) mandaram no primeir. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O argentino observou que sua equipe fez duas partidas distintas contra o Juventude e salientou que a classificação para as finais poderia ter sido conquistada no confronto de ida, quando o Grêmio venceu por 2 a 1.

– Tivemos um pênalti não marcado e um gol anulado. Isso fez com que nesse jogo, quando tivemos a expulsão, nos complicássemos. Ficou difícil controlar uma partida e não sofrer. O sofrimento e esse tipo de vitória [com gol no final e avanço nos pênaltis] nos dão caráter para não sofrermos mais adiante. Mas temos a ideia de que, a partir de agora, vamos jogar melhor e vamos encontrar soluções para a equipe. Teremos um time que irá lutar e conseguir vitórias.

O Grêmio garantiu a presença na decisão do Gauchão e vai disputar o octacampeonato. O Tricolor Gaúcho agora espera o vencedor de Inter e Caxias, às 21h30min (de Brasília) deste sábado (1º), no estádio Beira-Rio. No meio das finais do Estadual, marcadas para os dias 8 e 15, o time de Quinteros entra em campo dia 12, quando enfrenta o Athletic-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, em São João del Rei.