Derrota para o Palmeiras amplia tabus para o Grêmio

Com gol de Facundo Torres, logo no início do jogo, o Grêmio perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, na noite de sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo-SP, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ampliar a sequência sem vitória na temporada, que chega a cinco jogos, o revés estende outros tabus para o Tricolor Gaúcho.

Grêmio só venceu uma vez o Palmeiras de Abel Ferreira

Em 10 jogos contra o Palmeiras na Era Abel Ferreira, o Grêmio venceu apenas um. Foi no Campeonato Brasileiro de 2023, no dia 21 de setembro, na Arena do Grêmio, por 1 a 0, com gol do lateral direito João Pedro na 'Lei do Ex'. No mais, o Verdão, treinado pelo português, venceu o Tricolor Gaúcho sete vezes — ainda ocorreram dois empates.

Última vitória gremista, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, foi em 2019

Mais do que isso, a última vitória do Grêmio na capital paulista, contra qualquer adversário, pelo Campeonato Brasileiro, foi no dia 24 de novembro de 2019, contra o próprio Palmeiras, por 2 a 1. Everton Cebolinha e Pepê marcaram os gols gremistas, e Bruno Henrique anotou o palmeirense.

Desde então, o Grêmio disputou, em São Paulo, 14 jogos: cinco contra o Palmeiras, cinco diante do Tricolor Paulista, e quatro frente ao Corinthians. O Imortal terá oportunidade de quebrar essa sequência indigesta contra o Timão, em partida da 31ª rodada, que deve ocorrer na segunda metade de novembro, na NeoQuímica Arena.