Neste sábado (1º), o jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho entre Juventude e Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi, foi marcado por uma confusão generalizada, culminando em um incidente grave envolvendo o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros.

Como a confusão generalizada começou?

O estopim da confusão ocorreu no segundo tempo, após o gol de empate do Grêmio. A bola sobrou para Martins, que acertou uma bicicleta e igualou o confronto no agregado, reacendendo as esperanças gremistas. No entanto, a validação do gol pelo VAR gerou revolta entre os jogadores e a comissão técnica do Juventude, que alegaram uma possível irregularidade no lance.

Enquanto o árbitro Anderson Daronco revisava as imagens no monitor, a tensão nas proximidades do campo tomou conta, com empurrões e trocas de provocações entre os envolvidos.

Gustavo Quinteros acerta soco em Ênio, jogador do Juventude

Foi nesse contexto que a situação saiu completamente do controle. Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio, envolveu-se diretamente no tumulto. Nas imagens da transmissão foi possível ver que o treinador gremista acertou o rosto do atacante Ênio, do Juventude. O ato de violência chocou os presentes e intensificou a confusão.

Em retaliação, o zagueiro Reginaldo, também do Juventude, agrediu Quinteros, o que transformou o episódio em uma briga generalizada, com jogadores e membros das comissões técnicas das duas equipes se enfrentando em um clima de total desordem.

Depois de revisar os incidentes no VAR, Daronco expulsou Gustavo Quinteros e Reginaldo por conduta violenta.

Técnico Gustavo Quinteros acaba expulso em Juventude x Grêmio (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Juventude x Grêmio: quem avançou para a final?

O Grêmio, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, precisava apenas de um empate para avançar, mas o Juventude, empurrado por sua torcida e com um jogador a mais em campo, conseguiu levar a semifinal para os pênaltis. Nas penalidades, o Grêmio levou a melhor e avança para a final.