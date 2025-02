A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os dias e horários dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil, nesta sexta-feira (28). Os confrontos serão realizados nas duas primeiras semanas de março.

Como na primeira fase da Copa do Brasil, os confrontos da segunda fase serão disputados em jogos únicos. Em caso de empate durante os noventa minutos, a classificação para a terceira fase do torneio será definida em cobranças de pênaltis.

Na fase anterior, clubes importantes e tradicionais do cenário brasileiro já foram eliminados, como Juventude e Sport, que estão na Série A. Além dos dois, Coritiba, Cuiabá e América-MG também estão fora da competição.

Veja a tabela dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil

1️⃣ Aparecidense x Cascavel - 04/03 - 21h30 (de Brasília) - Estádio Municipal Annibal Batista de Toledo, Aparecida (GO)

2️⃣ Caxias x Fluminense - 05/03 - 19h (de Brasília) - Estádio Centenário, Caxias (RS)

3️⃣ Atlético-MG x Manaus - 05/03 - 19h30 (de Brasília) - Mineirão, Belo Horizonte (MG)

4️⃣ Nova Iguaçu x Vasco - 05/03 - 21h30 (de Brasília) - Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

5️⃣ Maringá x União - 06/03 - 19h30 (de Brasília) - Estádio Willie Davids, Maringá (PR)

6️⃣ Olaria x Brusque - 06/03 - 21h30 (de Brasília) - Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

7️⃣ Operário VG x Novorizontino - 11/03 - 19h (de Brasília) - Estádio Presidente Dutra, Cuiabá (MT)

8️⃣ Remo x Criciúma - 11/03 - 19h30 (de Brasília) - Mangueirão, Belém (PA)

9️⃣ Botafogo-PB x Concórdia - 11/03 - 21h30 (de Brasília) - Almeidão, João Pessoa (PB)

1️⃣0️⃣ RB Bragantino x São José - 11/03 - 21h30 (de Brasília) - Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

1️⃣1️⃣ Vitória x Náutico - 12/03 - 19h (de Brasília) - Barradão, Salvador (BA)

1️⃣2️⃣ Athletic x Grêmio - 12/03 - 19h30 (de Brasília) - Arena Sicredi, São João Del Rei (MG)

1️⃣3️⃣ Maracanã x Ceilândia - 12/03 - 20h (de Brasília) - Domingão, Horizonte (CE)

1️⃣4️⃣ Capital x Porto Velho - 12/03 - 20h (de Brasília) - JK Paranoá, Brasília (DF)

1️⃣5️⃣ Atlético-GO x Retrô - 12/03 - 21h30 (de Brasília) - Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

1️⃣6️⃣ Ceará x Confiança - 12/03 - 21h30 (de Brasília) - Castelão, Fortaleza (CE)

1️⃣7️⃣ Vila Nova x Rio Branco - 13/03 - 19h (de Brasília) - Estádio Onésio Brasileiro, Goiânia (GO)

1️⃣8️⃣ Athletico-PR x Guarany - 13/03 - 19h30 (de Brasília) - Ligga Arena, Curitiba (PR)

1️⃣9️⃣ CSA x Tuna Luso - 13/03 - 21h30 (de Brasília) - Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

2️⃣0️⃣ Operário x Tombense - 13/03 - 21h30 (de Brasília) - Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)