Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 29/07/2025

O Grêmio entra em campo nesta terça-feira (29). O adversário será o Fortaleza, às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Provável time

O Grêmio terá uma mudança certa em relação à derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo-SP. Com a venda de Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, Gustavo Martins voltará a ser improvisado na lateral direita, e Kannemann retornará na zaga. A provável escalação tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana; Pavón (Alysson), Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Gustavo Martins voltará a atuar improvisado na lateral direita do Grêmio. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão os laterais direitos João Pedro e João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Viery, o volante Villasanti, os meias Nathan, Monsalve e Cristaldo e o centroavante André Henrique. Cuéllar voltou a treinar com bola, mas ainda não está à disposição do técnico Mano Menezes.

continua após a publicidade

Mercado da Bola

Reforços anunciados na última semana, o centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, e o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, ainda não ficam à disposição do técnico Mano Menezes contra o Fortaleza. Com ajuda dos investidores Marcelo Marques e Celso Rigo, o Tricolor Gaúcho tenta a contratação do atacante Roger Guedes, atualmente no Al Rayan, do Catar.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio joga nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O adversário será o Bahia, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS.

continua após a publicidade

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No início de agosto, as Mosqueteiras estreiam no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Grêmio