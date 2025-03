Grêmio: Gustavo Quintero disse querer falar com o árbitro

Após a classificação para a final do Campeonato Gaúcho, com a vitória nos pênaltis sobre o Juventude, por 3 a 2, neste sábado (1º), o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, disse querer falar com o árbitro Anderson Daronco. O comandante tricolor falou na coletiva precisar explicar o que aconteceu durante o tumulto após o gol de Gustavo Martins, aos 51 do segundo tempo, que decretou a decisão por pênaltis. A confusão começou quando o juiz decidiu ir ao VAR, mesmo tendo confirmado o gol do zagueiro.

– O que aconteceu é que o jogador do Juventude segurou meu braço quando eu estava entrando em campo. Eu subi o braço e ele segurou de novo. Eu puxei e ele acabou puxando em direção a ele. Conversei com o Ênio mais de uma vez e expliquei o que aconteceu. Ele parece ter entendido. Minha intenção nunca foi agredir alguém – comentou.

Perguntado sobre sua entrada em campo, ele acrescentou:

– Entrei no campo para falar com o árbitro. Queria entender porque se ele deu o gol ele iria averiguar no vídeo.

Outra expulsão atrapalhou o jogo tricolor

Jemerson levou dois cartões amarelos em cinco minutos. Foto: Luiz Erbes/AGIF

Antes de falar do seu cartão vermelho, o argentino analisou as consequências da expulsão de Jemerson. Em cinco minutos, no final da etapa inicial, Jemerson tomou dois cartões amarelos por faltas em Taliari.

– A expulsão complicou, nos prejudicou muito. Estávamos jogando bem até ali. O jogo estava controlado, a equipe estava ordenada. Até ali, em alguns momentos, o Juventude esteve bem. Em outros, nós controlamos. Depois, tivemos que fazer duas linhas de quatro e não tivemos mais possibilidades.

A respeito do defensor, Quinteros avaliou:

– Esse é um tipo de expulsão que acontece. Tenho certeza que que Jemerson está arrependido.

O Grêmio garantiu a presença na decisão do Gauchão e vai disputar o octacampeonato. O Tricolor Gaúcho agora espera o vencedor de Inter e Caxias, às 21h30min (de Brasília) deste sábado (1º), no estádio Beira-Rio. No meio das finais do Estadual, marcadas para os dias 8 e 15, o time de Quinteros entra em campo dia 12, quando enfrenta o Athletic-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, em São João del Rei.