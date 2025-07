O Grêmio apresentou, no início da tarde desta segunda-feira (28), Carlos Vinícius. O centroavante de 30 anos terá a primeira oportunidade de se provar na Série A do Campeonato Brasileiro após oito temporadas na Europa. Entre os clubes que defendeu no Velho Continente, está o Tottenham, no qual teve José Mourinho como treinador e foi companheiro de Harry Kane.

Carlos Vinícius diz que aprendeu 'a competir' com José Mourinho

Em sua entrevista coletiva de apresentação, Carlos Vinícius falou sobre o aprendizado com os dois grandes nomes do futebol mundial. E destacou, em especial, a relação próxima com José Mourinho, que pediu sua contratação no Tottenham após o centroavante brasileiro ser artilheiro do Campeonato Português pelo Benfica, na temporada 2019/2020.

— Queria até mandar um abraço para o Mister. José Mourinho posso dizer que virou um amigo meu, particular. Falar do José Mourinho é muito fácil. É um treinador multicampeão. Ganhou tudo da UEFA, até a Conference League ele ganhou — lembrou Carlos Vinícius.

— Eu aprendi muito com ele. A competir, que tudo na vida temos que competir para conseguir. E ele é a prova real, a prova viva de que se consegue lutando. Tornou-se o treinador que tornou, a história que tem no cenário do futebol mundial... grato a ele também por tudo que aprendi [de] técnica e tática — agradeceu.

'Todo jogo são três gols': Carlos Vinícius elogia Harry Kane

Reserva de Harry Kane quando o ex-centroavante do Tottenham foi artilheiro da Premier League pela terceira vez, na temporada 2020/2021, Carlos Vinícius também rasgou elogios ao inglês. E lembrou que ele segue fazendo muitos gols no Bayern de Munique.

— Estamos a falar de um dos maiores atacantes dos últimos anos, tem mostrado isso por onde passa. Há quem diz que o Harry Kane só fazia gol na Premier League. Foi lá para a Bundesliga, já ninguém aguenta mais dar a bola de hat-trick para ele. Todo jogo são três gols — hiperbolizou.

José Mourinho e Harry Kane no Tottenham (Foto: Ian Walton/Pool/AFP).

Carlos Vinícius ainda não estreia pelo Grêmio contra o Fortaleza

Os aprendizados que Carlos Vinícius adquiriu com Mourinho ainda vão demorar mais alguns dias para serem vistos em campo pelo Grêmio. Há três meses sem jogar após deixar o Fulham, o centroavante confrimou que não ficará à disposição de Mano Menezes para o jogo desta terça-feira (29), às 20h30min, contra o Fortaleza. Porém, conforme o próprio jogador, isso deve acontecer num 'curto prazo'.