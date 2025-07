Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 27/07/2025

O Grêmio retorna neste domingo (27) para Porto Alegre-RS após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na noite de sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo-SP, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho foca no jogo contra o Fortaleza, terça-feira (29), às 20h30min, na Arena do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Agenda

O voo, comercial, de retorno do Grêmio de São Paulo tem saída marcada para as 11h30min deste domingo (27), de Guarulhos, e chegada às 13h10min, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Às 15h, há treinamento marcado no CT Luiz Carvalho.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão os laterais direitos João Pedro e João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Viery, o volante Villasanti, os meias Nathan, Monsalve e Cristaldo e o centroavante André Henrique. Cuéllar voltou a treinar com bola, mas ainda não está à disposição do técnico Mano Menezes.

continua após a publicidade

Mercado da Bola

Nos últimos dias, o Grêmio anunciou as contratações do centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, e do zagueiro Balbuena, ex-Corinthians. Com ajuda dos investidores Marcelo Marques e Celso Rigo, o Tricolor Gaúcho tenta a contratação do atacante Roger Guedes, atualmente no Al Rayan, do Catar.

Balbuena é o novo zagueiro gremista (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Categorias de base

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na última quinta-feira (24), o time sub-17 do Grêmio se prepara para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O adversário será o Bahia, terça-feira (29), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS.

continua após a publicidade

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No início de agosto, as Mosqueteiras estreiam no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Grêmio