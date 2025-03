Grêmio passa nos pênaltis e vai a sua oitava final consecutiva no Gauchão

Teve calor fora do normal para a Serra Gaúcha. Teve confusão por causa do VAR. E teve cobranças de pênaltis. Foi assim que, depois da vitória por 2 a 1 do Juventude no tempo normal, o Grêmio conquistou a vitória na partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, na tarde deste sábado (1º), e garantiu sua oitava final de estadual consecutiva. Com duas defesas de cada lado nas cobranças e gols de Wagner Leonardo, Arezo e Tiago Volpi, o Tricolor Gaúcho confirmou a ida para a decisão, que será disputada nos dias 8 e 15.

Como foi o jogo

Talvez pelo calor e o abafamento incomuns, o Grêmio não repetiu a velocidade e a ofensividade da partida de ida. Tanto que a primeira boa jogada só surgiu aos 19, quando Kike Oliveira chutou em cima de Alan Ruschel. Foi o único lance mais agudo antes da parada para hidratação. Na volta, o Ju chegou três vezes consecutivas. Aos 32, com Jean Carlos, e aos 34 e 35 com Batalla. No final da etapa, em cinco minutos, Jemerson fez duas faltas para cartão amarelo em cima de Taliari. Foi para o vestiário mais cedo. E, aos 48, o Ju chegou com perigo de novo. Sozinho na área, Ewerthon chutou cruzado. A bola raspou a trave.

Com um a menos, o Tricolor Gaúcho deixou a bola com o Ju no segundo tempo. E acabou pagando por isso. Com exceção de uma cabeçada de Wagner Leonardo, aos 32, o resto da etapa foi toda da equipe serrana. Aos, 20, em um contra-ataque, Nenê avançou e passou para Mandaca, que chutou forte. Volpi defendeu. O Ju continuou no ataque e, aos 22, Ênio cruzou para Adriano Martins. O zagueiro subiu e cabeceou como deve ser – queixo no ombro. Indefensável! 1 a 0, Ju. E a pressão o lado verde continuava. Aos 40, o interminável Nenê, de 43 anos, foi ao fundo, cruzou e Mandaca, em peixinho, cabeceou para cima. 2 a 0, Ju. A partir daí, o Grêmio resolveu retomar a bola. Tanto que, aos 51, após cobrança de escanteio, Gustavo Martins fez gol de bicicleta. 2 a 1.

O lance gerou confusão. Isso porque a perna do gremista acertou a cabeça de Mandaca. Primeiro o árbitro pareceu confirmar o gol, depois ao se dirigir à cabine do VAR, iniciou-se um empurra-empurra, e o técnico Gustavo Quinteros, que havia entrado em campo, acertou o rosto de Ênio. Ao fim do bate-boca, Daronco explicou aos capitães, Villasanti e Alan Ruschel, que para ele o lance era gol, mesmo assim ele iria olhar o vídeo. Na volta, Quinteros e Reginaldo, que tentou avançar sobre o argentino, acabaram expulsos. No último lance, aos 65, Ênio recebe na área e chuta para defesa de Volpi.

Confusão depois do gol de Gustavo Martins. Foto: Luiz Erbes/AGIF

Nas penalidades, Tiago Volpi defendeu duas cobranças do Juventude, enquanto ele mesmo, Wagner Leonardo e Arezo garantiram a classificação à final do Gauchão. Do lado auriverde, Giovani e Jadson marcaram, e Ênio chutou para fora. Gustavo também fez duas defesas.

Após a comemoração, Volpi comentou:

– Acho que hoje não tem outra palavra que não seja felicidade. Por poder ajudar o Grêmio a classificar para a final do Gauchão, em busca desse octa que a gente tanto sonho.

Tiago Volpi defendeu os pênaltis batidos pelos intermináveis Nenê e Alan Ruschel. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

O que vem pela frente

Grêmio garantiu a presença na decisão do Gauchão e vai disputar o octa. O Tricolor Gaúcho agora espera o vencedor de Inter e Caxias, às 21h30min (de Brasília) deste sábado (1º), no estádio Beira-Rio. No meio das finais do Estadual, dias 8 e 15, o time de Gustavo Quinteros entra em campo dia 12, quando enfrenta o Athletic-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, em São João del Rei.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 (2) X 1 (3) GRÊMIO

SEMIFINAL – CAMPEONATO GAÚCHO

🗓️ Data e horário: Sábado (1º), 16h30min (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

🥅 Gols: Adriano Martins (22'/2°T), Mandaca (40'/2°T) e Gustavo Martins (51/2°T).

🟨 Cartões amarelos: Abner, Nenê (J);(G).

🟥 Cartões vermelhos: Reginaldo (J); Jemerson (G).

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 12.821.

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo (Mandaca), Jadson e Jean Carlos (Nenê); Batalla (Giovani), Erick Farias (Ênio) e Taliari.

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo), Villasanti, Cristaldo (Gustavo Martins) e Monsalve (Pavon); Kike Olivera (Edenílson) e Braithwaite (Arezo).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Anderson Daronco

🚩 Assistentes: Maria Mastella e Tiago Diel

4️⃣ Quarto árbitro: Lucas Guimarães Horn

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)