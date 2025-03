No jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, neste sábado (1º), Jemerson, zagueiro do Grêmio, foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco durante o confronto com o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. Para o especialista em arbitragem Paulo Caravina, o juiz acertou na decisão.

- Jemerson, que já tinha amarelo, comete um erro infantil, puxa seu adversário, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Antijogo é amarelo, acertou Anderson Daronco, e o Grêmio ficou com um a menos - publicou.

A expulsão ocorreu aos 46 minutos do 1º tempo, quando Jemerson, que já havia recebido um cartão amarelo anteriormente, cometeu uma falta tática ao puxar o atacante Gabriel Taliari, impedindo um avanço perigoso.

Anderson Daronco, conhecido por sua rigidez e experiência, aplicou o segundo cartão amarelo, resultando no vermelho e deixando o Grêmio com um jogador a menos para o restante da partida. Apesar de polêmicas envolvendo a arbitragem de Daronco, como reclamações de lances não marcados a favor do Grêmio, a decisão foi fundamentada no critério de antijogo, e, na visão de Caravina, foi acertada.