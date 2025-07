Grêmio vende Igor Serrote para clube árabe

O Grêmio anunciou, na tarde desta segunda-feira (28), a venda do lateral direito Igor Serrote, de 20 anos, para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Embora o Tricolor Gaúcho não confirme, o valor da negociação é de 5,5 milhões de dólares (R$ 30,8 milhões, pela cotação atual). O Imortal permanece com 20% de mais-valia sobre venda futura.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Igor Serrote estava no clube desde 2015, quando tinha 10 anos. Após estrear como profissional em 2024, o lateral direito foi incorporado de forma definitiva ao elenco principal do Tricolor Gaúcho nesta temporada. Ao todo, foram 19 jogos pelo Imortal, que agradece o jogador, em nota oficial, por "todo empenho e dedicação", além de desejar "sucesso ao longo de sua carreira".

Igor Serrote conquistou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira

No início deste ano, Igor Serrote conquistou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Durante a campanha no torneio, disputado na Venezuela, o lateral direito ficou conhecido pela disputa intensa e provocação aos jogadores argentinos.

Igor Serrote em jogo entre Brasil e Argentina pelo Sul-Americano Sub-20 (Foto: Edison Gamez/AFP)

Grêmio não conta com lateral direito à disposição de Mano Menezes

Com a venda de Igor Serrote, o Grêmio deve ir ao mercado em busca de reposição. Atualmente, com João Pedro e João Lucas lesionados e entregues ao departamento médico, o Tricolor Gaúcho não conta com lateral direito de origem à disposição do técnico Mano Menezes. O zagueiro Gustavo Martins deve voltar a atuar improvisado nos próximos jogos.

Confira a nota oficial do Grêmio sobre a venda de Igor Serrote

"O Grêmio comunica que aceitou proposta do Al Jazira Club, dos Emirados Árabes, pela venda dos direitos econômicos do lateral-direito Igor. O Grêmio permanece com 20% de uma venda futura sobre a mais-valia. Igor Serrote foi formado nas categorias de base do Clube e neste ano passou a integrar de forma definitiva o elenco profissional do Tricolor. Esteve presente no grupo campeão gaúcho em 2024. Pela Seleção Brasileira Sub-20, conquistou o título do Campeonato Sul-Americano, disputado na Venezuela. O Grêmio agradece todo o empenho e profissionalismo do jogador e deseja sucesso ao longo da sua carreira."