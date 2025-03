Grêmio: dois desfalques e três dúvidas para o Gre-Nal 445

Depois de garantir a presença na final do Campeonato Gaúch, com a classificação nos pênaltis sobre o Juventude, o Grêmio tem dois desfalques e três dúvidas para o Gre-Nal 445, o primeiro da decisão do Estadual. Isso pode levar o técnico Gustavo Quinteros a mudar metade do time que enfrentou a equipe da Serra, sábado (1º), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

As duas baixas garantidas estão na defesa. O titular Jemerson foi expulso ao levar dois cartões amarelos em menos de cinco minutos no jogo contra o Ju. Já Rodrigo Ely teve uma lesão muscular no treino de sexta-feira (28). Dessa forma, a zaga deverá ser formada por Gustavo Martins e Wagner Leonardo.

As três dúvidas ficam do meio para a frente. Francis Amuzu, com desconforto por conta de uma pancada nas costas, será reavaliado. A tendência é de que o belga fique à disposição. De fora desde que foi substituído no confronto contra o São Raimundo, no dia 22, Aravena ainda se recupera de lesão na coxa direita.

No sábado, se juntou a eles Monsalve. O colombiano terminou a partida relatando dores na perna direita, ligando o sinal de alerta no departamento médico. As condições físicas dos lesionados começou a ser reavaliada na tarde desta segunda-feira (3), na reapresentação. Cinco atividades estão agendadas até o jogo contra o Internacional.

Gre-Nal 445 será no sábado (8), às 16h30min, na Arena

O primeiro Gre-Nal da decisão está marcado para as 16h30min de sábado (8), na Arena. Os dois confrontos repetem o que ocorreu em 1969, quando o Grêmio chegou à final defendendo sete títulos consecutivos (1962 a 1968). A sequência foi quebrada pelo Internacional, que entabulou oito taças (1969 a 1976), recorde ainda não batido.

Desde 1961, quando o Campeonato Gaúcho deixou de ser disputado entre Capital e Interior, esse será o 39º clássico decisivo – 20 estaduais ficaram com o Grêmio, e 18 com o Internacional. Ao todo, são 444 derbis, com 164 vitórias coloradas, 14 tricolores e 139 empates.