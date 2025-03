Gre-Nal decidirá o Campeonato Gaúcho pela 39ª vez em 104 anos

A volta do Gre-Nal à decisão do Campeonato Gaúcho leva o clássico à 39ª final em 104 anos de competição. É preciso registrar que, até 1960, a competição era decidida sempre por uma equipe de Porto Alegre e outra do Interior. A partir de 1961, o torneio foi unificado e, desde então, o Grêmio conquistou 20 estaduais, e o Internacional levantou 18 taças.

Sem estar presente desde 2021, o clássico gaúcho é prolífico em números. Estando entre os principais derbys do Brasil, é o único numerado jogo a jogo. Ou seja, a partir desta segunda-feira (2), a Capital e parte do Rio Grande do Sul passa a viver o que se chama por aqui de Semana Gre-Nal. De hoje até sábado (8), a perspectivas é pelo 445º enfrentamento. Entre os dias 10 e 15, a expectativa será o 446º embate.

Grêmio tem 141 vitórias, contra Inter do 164

Surgido em 1909, ao longo dos anos o confronto entre Tricolor e Colorado cresceu exponencialmente. Primeiro nos amistosos. Depois, nos Citadinos. Enfim veio o Estadual unificado e, por fim, o Brasileirão. Até nas copas Libertadores e Sul-Americana os dois já se enfrentaram. Ao todo, foram 164 êxitos colorados, contra 141 do Tricolor, e 139 empates. O Inter marcou 604 gols, enquanto o Grêmio colocou 575 bolas nas redes alvirrubras.

Com a classificação de ambos para a final do Gauchão deste ano, a dupla repete o que ocorreu em 1969. Naquele ano, o Grêmio vinha de sete títulos consecutivos, como acontece agora em 2025. A partir dali, o Internacional engataria oito títulos seguidos, de 1969 a 1976, se tornando o único octacampeão do Estado. Agora, o Tricolor pode igualar o feito do coirmão. Enquanto o Alvirrubro tem a chance de impedir essa conquista, além claro de voltar a levantar a taça, o que não acontece desde 2016.

Paysandu e Remo jogaram mais vezes

Mesmo com a grande rivalidade, vale notar que o confronto dos gaúchos não está entre os cinco maiores do Brasil. A primeira colocação fica, disparada, com Paysandu e Remo, com 776 jogos. Depois, seguem Ceará e Fortaleza, o glorioso Clássico Rei, com 617 partidas, Atlético-MG e Cruzeiro, com 527, Bahia e Vitória, ou Ba-Vi, com 500, e Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, com 454. Só então figura o Gre-Nal.

