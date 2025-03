Grêmio: Gustavo Quinteros volta a falar da falta de zagueiros

A expulsão de Jemerson na classificação do Grêmio para as finais do Campeonato Gaúcho, a oitava consecutiva, trouxe um velho problema para o Tricolor. Tanto que o Gustavo Quinteros voltou a falar da falta de zagueiros. É que além do defensor que tomou vermelho na partida contra o Juventude, na tarde de sábado (1º), o técnico argentino também perdeu Rodrigo Ely, por lesão.

No treino de sexta-feira (28), Ely sentiu um desconforto e foi diagnosticado com lesão de grau 1A no bíceps femoral da coxa esquerda diagnosticada. Dessa forma, para as finais do Gauchão, terá à sua disposição apenas dois zagueiros com experiência: o recém-chegado Wagner Leonardo e Gustavo Martins, autor do gol de bicicleta contra o Ju. Os demais atletas que podem ser usados são todos da base.

– Tivemos uma janela muito boa. Vieram bons jogadores. Mas nos faltou um zagueiro mais, para poder ter mais variantes. Hoje temos Rodrigo Ely lesionado e Jemerson suspenso. Não temos muitas variantes.

Técnico confia em Gustavo Martins

Sobre a entrada de Martins, Quinteros comentou:

– Temos muita confiança em Carioca [apelido de Gustavo Martins). É um bom jogador, que tem muito futuro. Ele deve agregar alguns movimentos ao seu repertório, como coberturas aos zagueiros de lado, que devemos trabalhar com ele.

O argentino, porém, acrescentou:

– Agora temos duas partidas decisivas, que temos que ter experiência. Assim, se tivéssemos um zagueiro mais, estaríamos completos. Hoje estamos mais curtos. Acabamos só com dois. Se passa algo, terei que colocar um garoto.

O Grêmio garantiu a presença na decisão do Gauchão e vai disputar o octacampeonato. O Tricolor Gaúcho agora espera o vencedor de Inter e Caxias, às 21h30min (de Brasília) deste sábado (1º), no estádio Beira-Rio. No meio das finais do Estadual, marcadas para os dias 8 e 15, o time de Quinteros entra em campo dia 12, quando enfrenta o Athletic-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, em São João del Rei.