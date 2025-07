O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, na noite de sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo-SP, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória na temporada. Apesar disso, o técnico Mano Menezes disse que sai esperançoso da capital paulista.

Mano entende que Grêmio fez seu melhor jogo desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes

Em entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras, Mano reconheceu que os "10 primeiros minutos" do Grêmio foram muito ruins, com dificuldade para encaixar a marcação e conter a intensidade que o adversário imprimiu, a qual já era esperada. Após isso, no entanto, o treinador gremista viu evolução em sua equipe, ao ponto de entender que merecia o empate no primeiro tempo.

— Embora a derrota seja sempre ruim, acho que enxergamos algumas perspectivas do que estamos pensando para fazer para a equipe. Jogadores se doaram, se entregaram muito. Ainda está faltando um pouco, mas penso que, desde o retorno, foi o melhor jogo que a gente fez. A perspectiva é seguir melhorando. O que levamos daqui é algo esperançoso, eu diria, para fazer melhor logo ali na frente — projetou.

'A gente defendeu muito bem', avalia Mano

Mano elogiou, principalmente, o comportamento defensivo do Grêmio. Após dois jogos, fora de casa, no Campeonato Brasileiro, em que sofreu 48 finalizações somados, desta vez o Tricolor Gaúcho permitiu menos conclusões ao adversário.

— Achei que a gente defendeu muito bem. O adversário chutou sete bolas ao todo no jogo, três no gol. Muito por mérito daquilo que a gente defendeu. Volta-se ter uma confiança maior na maneira como nós nos defendemos, como disputamos. Ganhamos quase todos os duelos defensivos contra um ataque que é forte. São pequenos passos que vão dar à equipe essa melhora que ela precisa. Esperamos que seja em breve, porque necessitamos que seja assim — frisou.

continua após a publicidade

Disputa de bola aérea no jogo entre Palmeiras e Grêmio. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Com a derrota para o Palmeiras, o Grêmio permanece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos — três a mais do que o Vasco da Gama, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na próxima terça-feira (29), às 20h30min, o Tricolor Gaúcho recebe o Fortaleza, em partida adiada da 14ª rodada.