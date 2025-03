Grêmio troca volante por jogador da base de time do Brasileirão

O Grêmio recebeu um jogador da base do Vitória na negociação do volante Pepê, vendido por R$ 1,2 milhão. O atacante Alexsandro, 19 anos, foi cedido pelo time baiano e já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

O jovem atleta fazia parte do sub-20 do Leão e chegou a treinar com o time principal, mas não estreou profissionalmente. Internamente, ele era considerado como uma joia da base e marcou 10 gols em 23 jogos na última temporada.

Joia da base do Vitória já aparece no BID do Grêmio (Foto: Reprodução/CBF)

Em 2023, o Vitória ampliou o contrato de Alexsandro até o final de 2027 e colocou uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 320 milhões) para o futebol internacional, sendo a maior da história do clube, e de R$ 20 milhões para o mercado nacional. Agora, o atacante chega de graça e em definitivo ao Tricolor.

- Centroavante goleador, rápido, bom no jogo aéreo, bom finalizador. É um menino que tem dois anos e meio aproximadamente no clube, e que, todos os anos, ele se destacou como artilheiro nas competições que participou. Aposta do clube para uma posição carente no mercado brasileiro e mundial – declarou Thiago Noronha, diretor da base do Vitória, na época da renovação.

O Leão prometeu explicar o movimento em entrevista coletiva marcada para terça-feira (4), quando fará a apresentação de Pepê, anunciado no sábado (1).

Além de jovem atacante, Grêmio e Vitória fizeram trocas nesta janela

Não somente a negociação envolvendo o jovem atacante Alexsandro que selou a boa relação nesta janela de transferências entre Grêmio e Vitória. Outros dois jogadores também foram envolvidos em trâmites entre as equipes.

O Vitória acertou as vendas do zagueiro Wagner Leonardo e do lateral-esquerdo Lucas Esteves ao Tricolor. Além disso, a ida de Pepê, ex-Grêmio, ao Vitória aconteceu também nesta janela de transferências.