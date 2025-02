Ypiranga e Grêmio entram em campo neste sábado (15), às 16h30, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Com a segunda melhor campanha da competição, o Grêmio lidera o Grupo A com 14 pontos e já não pode ser mais ultrapassado na tabela pelo Guarany de Bagé, que ocupa a segunda colocação da chave com 9 pontos.

As principais novidades na escalação neste duelo são as entradas do goleiro Gabriel Granado no gol, Camilo no meio-campo e Viery na lateral-esquerda

O Ypiranga ocupa a terceira posição do Grupo B com 12 pontos e ainda sonha com a classificação para a semifinal. Além da vitória, precisa torcer para uma vitória do São José diante do Caxias, o segundo colocado da chave com 13 pontos.

Já classificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho, Grêmio fecha a primeira fase diante do Ypiranga (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)2025. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Grêmio com agenda cheia:

Em sete partidas disputadas nesta temporada, o Grêmio acumula quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Após o enfrentamento desta tarde pelo Gauchão, o Grêmio volta a Porto Alegre e já foca totalmente na preparação para o primeiro duelo pela Copa do Brasil. A estreia do Tricolor na competição será contra o São Raimundo, no Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista, Roraima, na quarta-feira (19), às 19h30.

Escalações de Ypiranga e Grêmio:

YPIRANGA (Treinador: Matheus Costa)

Edson; Marinho, Willian Gomes, Heitor e, Roca; João Paulo, Lucas Ramos, Jean Pyerre e Roger; Felipe Marques e Galego

GRÊMIO (Técnico interino: Leandro Desábato)

G. Grando; João Lucas, G. Martins, Natã e Viery; Camilo, Dodi, Pepê e Monsalve; Aravena e Arezo