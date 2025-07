A noite de 8 de julho de 2025 será inesquecível para Alysson Edward. O ponta de 19 anos, oriundo das categorias de base do Grêmio, marcou seu primeiro gol e conquistou seu primeiro título como profissional, na vitória por 2 a 0 sobre o São José, pela Recopa Gaúcha.

Alysson abriu o placar para o Grêmio, em jogada ensaiada após cobrança de escanteio curto, aos 15 minutos do primeiro tempo. Dodi deu belo lançamento para o ponta, que dominou e concluiu forte para o gol. Na comemoração, homenagem a Diogo Jota, cuja morte, há cinco dias, abalou o mundo do futebol.

Alysson homenageou Diogo Jota na comemoração. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

— Estou aqui desde os 10 anos. Sou um torcedor. Fazer um gol com essa camisa é uma sensação incrível — comemorou Alysson em entrevista na zona mista da Arena do Grêmio, após o jogo.

Além do gol, Alysson também deu assistência. Aos 21, o camisa 47 arrancou pelo lado direito, passou pela marcação de Rafael Dumas e cruzou rasteiro, para trás, para Amuzu, que bateu cruzado para ampliar e sacramentar a vitória por 2 a 0 que deu ao Grêmio o quinto título da Recopa Gaúcha.

— Muito feliz, meu primeiro título como profissional. A gente sempre vem ganhando essa competição, ganhar mais uma vez é bom demais. Primeiro título, que seja o primeiro de muitos — comemorou Alysson.

A atuação contra o São José confirmou a ascensão de Alysson no Grêmio, que iniciou antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Essa foi a terceira partida consecutiva do ponta como titular do Tricolor Gaúcho. Mesmo com o possível retorno de Cristian Olivera, no próximo domingo (13), contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, o lado direito do ataque gremista tem dono.